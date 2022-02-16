https://ria.ru/20220216/svyaschenniki-1773068599.html

В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам

В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам - РИА Новости, 16.02.2022

В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам

Необходимо поднять зарплату военным священникам и увеличить денежные выплаты их семьям в случае потери кормильца, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:17

2022-02-16T11:17

2022-02-16T11:17

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо поднять зарплату военным священникам и увеличить денежные выплаты их семьям в случае потери кормильца, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Гаврилов вошел в созданную недавно в Госдуме межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. "Необходимо проработать вопрос увеличения военным ведомством размера денежного довольствия военных священников, а также оказания помощи многодетным семьям военных священников, например, в случае потери кормильца", – сказал депутат.По его словам, в настоящий момент в российской армии около 200 военных священников и "благодаря их работе "число верующих военнослужащих увеличивается".Депутат напомнил, что положение о военном духовенстве Русской православной церкви в РФ "выделяет штатных и внештатных военных священнослужителей". "Штатные священники занимают должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Уровень оклада для данной должности установлен в соответствии с приказом министра обороны... в размере 13 770 рублей. Согласно приказу министерства обороны,... помощнику командира по работе с верующими военнослужащими полагается оклад в размере 13 770 рублей и ежемесячная выплата в размере 100% от оклада "за сложность, напряженность и специальный режим работы", - пояснил Гаврилов.Внештатные же военные священники "осуществляют свою деятельность по согласованию с командирами (начальниками) воинского или правоохранительного формирования на основании соглашения о сотрудничестве"."Епархии также могут поощрять военных священников в соответствии с решением епархиального архиерея епархии, на территории которой находится соответствующее воинское или правоохранительное формирование", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211006/kapellany-1753312253.html

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русская православная церковь, госдума рф, россия