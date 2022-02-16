Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220216/svyaschenniki-1773068599.html
В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам
В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам - РИА Новости, 16.02.2022
В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам
Необходимо поднять зарплату военным священникам и увеличить денежные выплаты их семьям в случае потери кормильца, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:17
2022-02-16T11:17
религия
русская православная церковь
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151255/95/1512559525_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d18cb710c36d97d93f3a3d3b2888c0bd.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо поднять зарплату военным священникам и увеличить денежные выплаты их семьям в случае потери кормильца, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Гаврилов вошел в созданную недавно в Госдуме межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. "Необходимо проработать вопрос увеличения военным ведомством размера денежного довольствия военных священников, а также оказания помощи многодетным семьям военных священников, например, в случае потери кормильца", – сказал депутат.По его словам, в настоящий момент в российской армии около 200 военных священников и "благодаря их работе "число верующих военнослужащих увеличивается".Депутат напомнил, что положение о военном духовенстве Русской православной церкви в РФ "выделяет штатных и внештатных военных священнослужителей". "Штатные священники занимают должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Уровень оклада для данной должности установлен в соответствии с приказом министра обороны... в размере 13 770 рублей. Согласно приказу министерства обороны,... помощнику командира по работе с верующими военнослужащими полагается оклад в размере 13 770 рублей и ежемесячная выплата в размере 100% от оклада "за сложность, напряженность и специальный режим работы", - пояснил Гаврилов.Внештатные же военные священники "осуществляют свою деятельность по согласованию с командирами (начальниками) воинского или правоохранительного формирования на основании соглашения о сотрудничестве"."Епархии также могут поощрять военных священников в соответствии с решением епархиального архиерея епархии, на территории которой находится соответствующее воинское или правоохранительное формирование", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211006/kapellany-1753312253.html
https://ria.ru/20180324/1517150254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151255/95/1512559525_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_215481c1d3d20b611aff0f5811b73892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, госдума рф, россия
11:17 16.02.2022
 

В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвященники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. 13 января 2018
Священники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 Триумф в Севастополе. 13 января 2018 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо поднять зарплату военным священникам и увеличить денежные выплаты их семьям в случае потери кормильца, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Гаврилов вошел в созданную недавно в Госдуме межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. "Необходимо проработать вопрос увеличения военным ведомством размера денежного довольствия военных священников, а также оказания помощи многодетным семьям военных священников, например, в случае потери кормильца", – сказал депутат.
Священник отец Иоанн навещает 81-летнюю Анну Одинокову, страдающую от Covid-19, в ее доме в Москве, Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября 2021, 12:38Религия
В России могут появиться больничные капелланы
По его словам, в настоящий момент в российской армии около 200 военных священников и "благодаря их работе "число верующих военнослужащих увеличивается".
Депутат напомнил, что положение о военном духовенстве Русской православной церкви в РФ "выделяет штатных и внештатных военных священнослужителей". "Штатные священники занимают должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Уровень оклада для данной должности установлен в соответствии с приказом министра обороны... в размере 13 770 рублей. Согласно приказу министерства обороны,... помощнику командира по работе с верующими военнослужащими полагается оклад в размере 13 770 рублей и ежемесячная выплата в размере 100% от оклада "за сложность, напряженность и специальный режим работы", - пояснил Гаврилов.
Внештатные же военные священники "осуществляют свою деятельность по согласованию с командирами (начальниками) воинского или правоохранительного формирования на основании соглашения о сотрудничестве".
"Епархии также могут поощрять военных священников в соответствии с решением епархиального архиерея епархии, на территории которой находится соответствующее воинское или правоохранительное формирование", - добавил собеседник агентства.
Внутреннее убранство храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. - РИА Новости, 1920, 24.03.2018
24 марта 2018, 08:00Религия
"За Христа и ВДВ!" В самом необычном храме Москвы учат "добру с кулаками"
 
РелигияРусская православная церковьГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала