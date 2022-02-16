https://ria.ru/20220216/svoboda-1773021456.html

Захарова ответила на слова Байдена о "цене для защиты свободы"

Захарова ответила на слова Байдена о "цене для защиты свободы" - РИА Новости, 16.02.2022

Захарова ответила на слова Байдена о "цене для защиты свободы"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о цене для защиты свободы, заявила, что для Штатов свобода... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T00:30

2022-02-16T00:30

2022-02-16T01:18

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украина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о цене для защиты свободы, заявила, что для Штатов свобода имеет цену, а для россиян она бесценна.Ранее Байден сказал в связи с ситуацией на Украине, что США готовы заплатить любую цену для защиты свободы."Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220215/rakety-1773020011.html

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в мире, россия, сша, украина