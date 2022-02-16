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Захарова ответила на слова Байдена о "цене для защиты свободы"
Захарова ответила на слова Байдена о "цене для защиты свободы" - РИА Новости, 16.02.2022
Захарова ответила на слова Байдена о "цене для защиты свободы"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о цене для защиты свободы, заявила, что для Штатов свобода... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T00:30
2022-02-16T01:18
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о цене для защиты свободы, заявила, что для Штатов свобода имеет цену, а для россиян она бесценна.Ранее Байден сказал в связи с ситуацией на Украине, что США готовы заплатить любую цену для защиты свободы."Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, сша, украина
00:30 16.02.2022 (обновлено: 01:18 16.02.2022)
 
Захарова ответила на слова Байдена о "цене для защиты свободы"

Официальный представитель МИД Захарова заявила, что для россиян свобода бесценна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о цене для защиты свободы, заявила, что для Штатов свобода имеет цену, а для россиян она бесценна.
Ранее Байден сказал в связи с ситуацией на Украине, что США готовы заплатить любую цену для защиты свободы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 23:55
США и НАТО не планируют размещать ракеты на Украине
"Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
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