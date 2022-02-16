https://ria.ru/20220216/su-35-1773030273.html

Су-35 ВВО перехватили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость-2022"

Су-35 ВВО перехватили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость-2022" - РИА Новости, 16.02.2022

Су-35 ВВО перехватили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость-2022"

Истребители Су-35 Восточного военного округа в рамках совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость-2022" перехватили условного нарушителя воздушной... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T05:02

2022-02-16T05:02

2022-02-16T09:20

безопасность

су-30см

су-35

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Истребители Су-35 Восточного военного округа в рамках совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость-2022" перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства, сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что роль условного нарушителя выполнял экипаж белорусского Су-30СМ.Поднятый по тревоге дежурный истребитель Су-35 приблизился к воздушной цели, идентифицировал ее и по радиосвязи сообщил о необходимости произвести посадку на ближайшем аэродроме."Нарушитель" требования не выполнил, после чего Су-35 выполнил ряд маневров, затрудняющих ему продолжение полета, а также "продемонстрировал готовность к боевому применению авиационных средств поражения"."В результате самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме Барановичи, где самолет был заблокирован, а его экипаж – задержан подразделением военной полиции", - отметили в российском военном ведомстве.Учения "Союзная решимость-2022" начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/shoygu-1772980848.html

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Перехват "нарушителя" воздушной границы: Су-35 на российско-белорусских учениях Перехват "нарушителя" воздушной границы: Су-35 на российско-белорусских учениях 2022-02-16T05:02 true PT1M37S

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" Начались совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Цель – отработать задачи по отражению внешней агрессии, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Будет усилена охрана границ и перекрыты каналы доставки оружия и боеприпасов. 2022-02-16T05:02 true PT2M07S

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безопасность, су-30см, су-35, россия, белоруссия