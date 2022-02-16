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В Приморье на переезде столкнулись лесовоз и грузовой поезд
В Приморье на переезде столкнулись лесовоз и грузовой поезд - РИА Новости, 16.02.2022
В Приморье на переезде столкнулись лесовоз и грузовой поезд
Грузовик с бревнами выехал на железнодорожный переезд в Приморье и столкнулся с грузовым поездом, локомотив сошел с путей, сообщает Дальневосточная железная... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:51
2022-02-16T08:51
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Грузовик с бревнами выехал на железнодорожный переезд в Приморье и столкнулся с грузовым поездом, локомотив сошел с путей, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД)."Шестнадцатого февраля 2022 года в 5.52 по московскому времени на перегоне Лимонник – Варфоломеевка однопутного неэлектрифицированного участка Новочугуевка – Сибирцево ДВЖД при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд, что привело к столкновению с проходящим грузовым поездом", - говорится в сообщении.Машинист поезда увидел выезжающий на переезд грузовик, подал звуковой сигнал, экстренно затормозил, но столкновения предотвратить не удалось."В результате ДТП допущен сход двух колесных пар локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. На место ДТП отправлен восстановительный поезд со станции Уссурийск", - отмечают в ДВЖД.
https://ria.ru/20211224/poezd-1765329467.html
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происшествия, приморский край
08:51 16.02.2022
 
В Приморье на переезде столкнулись лесовоз и грузовой поезд

В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов после столкновения с лесовозом

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Грузовик с бревнами выехал на железнодорожный переезд в Приморье и столкнулся с грузовым поездом, локомотив сошел с путей, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
"Шестнадцатого февраля 2022 года в 5.52 по московскому времени на перегоне Лимонник – Варфоломеевка однопутного неэлектрифицированного участка Новочугуевка – Сибирцево ДВЖД при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд, что привело к столкновению с проходящим грузовым поездом", - говорится в сообщении.
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 13:53
В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом
Машинист поезда увидел выезжающий на переезд грузовик, подал звуковой сигнал, экстренно затормозил, но столкновения предотвратить не удалось.
"В результате ДТП допущен сход двух колесных пар локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. На место ДТП отправлен восстановительный поезд со станции Уссурийск", - отмечают в ДВЖД.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 10:01
В Амурской области товарный поезд столкнулся с грузовиком
 
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