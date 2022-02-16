https://ria.ru/20220216/sport-1773138214.html

Пять новых спортивных объектов сдадут в Липецкой области в 2022 году

Пять новых спортивных объектов сдадут в Липецкой области в 2022 году - РИА Новости, 16.02.2022

Пять новых спортивных объектов сдадут в Липецкой области в 2022 году

Пять спортивных объектов будут сданы в Липецкой области в 2022 году в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" -... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:29

2022-02-16T15:29

2022-02-16T15:29

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_aba4da323f614825416a9b2dca479548.jpg

ЛИПЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Пять спортивных объектов будут сданы в Липецкой области в 2022 году в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" - два физкультурно-оздоровительных комплекса и три спортивных площадки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что первым в эксплуатацию будет сдан физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из районов Липецка. Открытие состоится весной. Комплекс практически готов принять любителей физкультуры и спорта, осталось установить оборудование. Большинство залов будут отданы поклонникам единоборств. Но многофункциональный спортивный зал и бассейн длиной 25 метров предполагает проведение соревнований по различным видам спорта.Также весной этого года состоится сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в райцентре Волово. В данный момент там смонтированы трибуны, тренажеры и хоккейная коробка. Комплекс будет оснащен современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами."Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель должен иметь возможность выбрать вид спорта по своему желанию", – подчеркнул Артамонов.Он также добавил, что в 2022 году появятся многофункциональные площадки для подготовки к выполнению и сдаче нормативов ВФСК ГТО в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах. В этом же году начнется строительство школы борьбы в Елецком районе и Ледового дворца в Липецком районе.

https://ria.ru/20220210/kapremont-1772123634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь артамонов