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Липецкая область
https://ria.ru/20220216/sport-1773138214.html
Пять новых спортивных объектов сдадут в Липецкой области в 2022 году
Пять новых спортивных объектов сдадут в Липецкой области в 2022 году - РИА Новости, 16.02.2022
Пять новых спортивных объектов сдадут в Липецкой области в 2022 году
Пять спортивных объектов будут сданы в Липецкой области в 2022 году в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" -... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:29
2022-02-16T15:29
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Пять спортивных объектов будут сданы в Липецкой области в 2022 году в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" - два физкультурно-оздоровительных комплекса и три спортивных площадки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что первым в эксплуатацию будет сдан физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из районов Липецка. Открытие состоится весной. Комплекс практически готов принять любителей физкультуры и спорта, осталось установить оборудование. Большинство залов будут отданы поклонникам единоборств. Но многофункциональный спортивный зал и бассейн длиной 25 метров предполагает проведение соревнований по различным видам спорта.Также весной этого года состоится сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в райцентре Волово. В данный момент там смонтированы трибуны, тренажеры и хоккейная коробка. Комплекс будет оснащен современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами."Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель должен иметь возможность выбрать вид спорта по своему желанию", – подчеркнул Артамонов.Он также добавил, что в 2022 году появятся многофункциональные площадки для подготовки к выполнению и сдаче нормативов ВФСК ГТО в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах. В этом же году начнется строительство школы борьбы в Елецком районе и Ледового дворца в Липецком районе.
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игорь артамонов
15:29 16.02.2022
 

Пять новых спортивных объектов сдадут в Липецкой области в 2022 году

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Пять спортивных объектов будут сданы в Липецкой области в 2022 году в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" - два физкультурно-оздоровительных комплекса и три спортивных площадки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что первым в эксплуатацию будет сдан физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из районов Липецка. Открытие состоится весной. Комплекс практически готов принять любителей физкультуры и спорта, осталось установить оборудование. Большинство залов будут отданы поклонникам единоборств. Но многофункциональный спортивный зал и бассейн длиной 25 метров предполагает проведение соревнований по различным видам спорта.
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10 февраля, 17:14Липецкая область
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Также весной этого года состоится сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в райцентре Волово. В данный момент там смонтированы трибуны, тренажеры и хоккейная коробка. Комплекс будет оснащен современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами.
"Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель должен иметь возможность выбрать вид спорта по своему желанию", – подчеркнул Артамонов.
Он также добавил, что в 2022 году появятся многофункциональные площадки для подготовки к выполнению и сдаче нормативов ВФСК ГТО в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах. В этом же году начнется строительство школы борьбы в Елецком районе и Ледового дворца в Липецком районе.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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