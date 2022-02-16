17:20 16.02.2022 (обновлено: 17:46 16.02.2022)
В МИД назвали Минские соглашения безальтернативными
Представитель МИД Захарова назвала Минские соглашения безальтернативными
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Минские соглашения в свете обращения Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР являются безальтернативными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", - сказала Захарова, напомнив, что Донецк и Луганск при подписании минского комплекса мер в 2015 году согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса и децентрализации страны.
"Мы убеждены, что при наличии политической воли комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, в какой-то обозримый срок, причем в срок нескольких месяцев", - добавила Захарова.
"В Киеве сейчас заявляют, что если Россия сейчас примет, подпишется, – это перечеркнет минские договоренности. Подождите, так перечеркиванием минских договоренностей занимается киевский режим, его конкретные представители в активной фазе на протяжении последних года-полутора", - отметила представитель МИД.
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.