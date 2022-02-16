https://ria.ru/20220216/soglasheniya-1773176512.html

В МИД назвали Минские соглашения безальтернативными

В МИД назвали Минские соглашения безальтернативными - РИА Новости, 16.02.2022

В МИД назвали Минские соглашения безальтернативными

Минские соглашения в свете обращения Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР являются безальтернативными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:20

2022-02-16T17:20

2022-02-16T17:46

ситуация в днр и лнр

в мире

минские соглашения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Минские соглашения в свете обращения Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР являются безальтернативными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", - сказала Захарова, напомнив, что Донецк и Луганск при подписании минского комплекса мер в 2015 году согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса и децентрализации страны."Мы убеждены, что при наличии политической воли комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, в какой-то обозримый срок, причем в срок нескольких месяцев", - добавила Захарова."В Киеве сейчас заявляют, что если Россия сейчас примет, подпишется, – это перечеркнет минские договоренности. Подождите, так перечеркиванием минских договоренностей занимается киевский режим, его конкретные представители в активной фазе на протяжении последних года-полутора", - отметила представитель МИД.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773062779.html

https://ria.ru/20220216/donbass-1773091996.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, минские соглашения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия