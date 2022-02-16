https://ria.ru/20220216/sobaki-1773069109.html

Под Челябинском стая собак напала на школьницу

Под Челябинском стая собак напала на школьницу - РИА Новости, 16.02.2022

Под Челябинском стая собак напала на школьницу

Стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Коркино Челябинской области, она госпитализирована, прокуратура проводит проверку, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:18

2022-02-16T11:18

2022-02-16T11:18

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Коркино Челябинской области, она госпитализирована, прокуратура проводит проверку, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства."Прокуратурой области организована проверка по факту нападения 16 февраля стаи собак на 11-летнюю девочку у дома 5 по улице Керамиков в городе Коркино. В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы головы и тела, госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Прокуратурой Коркино будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также действиям иных уполномоченных органов и организаций, уточняется в сообщении. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.

https://ria.ru/20220215/chita-1772873005.html

https://ria.ru/20220214/sobaki-1772665307.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область