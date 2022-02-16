Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/sobaki-1773069109.html
Под Челябинском стая собак напала на школьницу
Под Челябинском стая собак напала на школьницу - РИА Новости, 16.02.2022
Под Челябинском стая собак напала на школьницу
Стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Коркино Челябинской области, она госпитализирована, прокуратура проводит проверку, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:18
2022-02-16T11:18
происшествия
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Коркино Челябинской области, она госпитализирована, прокуратура проводит проверку, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства."Прокуратурой области организована проверка по факту нападения 16 февраля стаи собак на 11-летнюю девочку у дома 5 по улице Керамиков в городе Коркино. В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы головы и тела, госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Прокуратурой Коркино будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также действиям иных уполномоченных органов и организаций, уточняется в сообщении. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.
https://ria.ru/20220215/chita-1772873005.html
https://ria.ru/20220214/sobaki-1772665307.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область
11:18 16.02.2022
 
Под Челябинском стая собак напала на школьницу

Под Челябинском стая собак напала на школьницу, девочку госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Коркино Челябинской области, она госпитализирована, прокуратура проводит проверку, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства.
"Прокуратурой области организована проверка по факту нападения 16 февраля стаи собак на 11-летнюю девочку у дома 5 по улице Керамиков в городе Коркино. В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы головы и тела, госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Коркино будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также действиям иных уполномоченных органов и организаций, уточняется в сообщении. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:07
СК начал проверку после информации о нападении собаки на беременную в Чите
В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.
В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.
Беспризорная собака - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 11:25
В Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка
 
ПроисшествияЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала