СМИ Британии и США солгали о "вторжении" России, заявили в МИД
В МИД заявили, что СМИ Британии и США солгали о "вторжении" России, отрабатывая заказ
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ряд СМИ Британии и США солгали своим читателям о "вторжении" России на Украину, отработали англосаксонский заказ, заявили в среду в МИД РФ.
Как отметили в дипведомстве, британские и американские СМИ взяли линию на тиражирование дезинформации, которую в последние несколько месяцев упорно задали официальные лица в Вашингтоне и Лондоне, вопреки здравому смыслу и фактическим данным об отсутствии каких бы то ни было планов "вторжения" России на Украину.
"Сегодняшняя ночь со всей очевидностью показала, что The Sun, Mirror, Fox News и все им подобные медиа-ресурсы просто солгали своим читателям и зрителям. У них не было никаких планов российских вооруженных сил о вторжении (и не могло быть, потому что таких планов не существует), нет у них и никаких достойных доверия источников в американской разведке. The Sun, Mirror и Fox (Солнце, Зеркало и Лис) отработали англосаксонский заказ, вбросили выдуманный ничем не подтвержденный "факт", даже не смущаясь, что через несколько часов сама реальность его опровергнет. Так расстаются с репутацией навсегда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
15 февраля два британских издания – таблоид The Sun и газета Mirror опубликовали новость о том, что вторжение Вооруженных сил России на территорию Украины произойдет ровно в час по полуночи по Лондону в ночь с 15 на 16 февраля, указали в МИД РФ.
"Параллельно с этим американская телеведущая Ж.Хайнрич с телеканала Fox News поделилась своим "эксклюзивом" (вероятно, из тех же "разведывательных источников"): Россия возьмет Киев за 36 часов, разбомбит украинскую инфраструктуру и применит средства РЭБ. Нарушая все принципы профессиональной этики, журналисткой профессии и репортерской работы, эти СМИ описывали несуществующую действительность как реальность", - подчеркнули в министерстве.
За ночь редакторы внесли коррективы в тексты, отметили в российском МИД.
"Когда стало известно, что никакой войны не будет, точное время "вторжения" было изменено на сайте The Sun на "в любой момент". Mirror же не сподобился даже на это", - добавили в ведомстве.
"После такого провала, сопоставимого по уровню беспринципности с вошедшим в историю недавним сообщением Bloomberg о начале вторжения России на Украину, не приходится сомневаться: The Sun, Mirror, Fox News, а также все перепечатавшие эту дезинформацию как истину в последней инстанции СМИ, больше не могут считаться авторитетными источниками. Все, что они пишут и транслируют, отныне надо не просто подвергать сомнению, но тщательно перепроверять; а цитировать – лишь после того, как были найдены подтверждения", - резюмировали в министерстве.