https://ria.ru/20220216/siriya-1773152090.html

Лавров встретится с главой МИД Сирии

Лавров встретится с главой МИД Сирии - РИА Новости, 16.02.2022

Лавров встретится с главой МИД Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом российское содействие Дамаску, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:14

2022-02-16T16:14

2022-02-16T16:26

сергей лавров

фейсал микдад

сирия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом российское содействие Дамаску, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать первого февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников Сирии господина Микдада", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, стороны планируют обсудить развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, а также перспективы политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, деятельность "астанинского формата", а также тематику работы сирийского конституционного комитета в Женеве."Планируется обсудить комплекс вопросов дальнейшего расширения многоплановых российско-сирийских связей в различных областях, практического содействия Сирии в преодолении последствий многолетнего военно-политического кризиса", - добавил Захарова.

https://ria.ru/20220215/siriya-1772980106.html

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сергей лавров, фейсал микдад, сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)