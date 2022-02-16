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Лавров встретится с главой МИД Сирии
Лавров встретится с главой МИД Сирии - РИА Новости, 16.02.2022
Лавров встретится с главой МИД Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом российское содействие Дамаску, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:14
2022-02-16T16:26
сергей лавров
фейсал микдад
сирия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом российское содействие Дамаску, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать первого февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников Сирии господина Микдада", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, стороны планируют обсудить развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, а также перспективы политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, деятельность "астанинского формата", а также тематику работы сирийского конституционного комитета в Женеве."Планируется обсудить комплекс вопросов дальнейшего расширения многоплановых российско-сирийских связей в различных областях, практического содействия Сирии в преодолении последствий многолетнего военно-политического кризиса", - добавил Захарова.
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сергей лавров, фейсал микдад, сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:14 16.02.2022 (обновлено: 16:26 16.02.2022)
 
Лавров встретится с главой МИД Сирии

Глава МИД Лавров встретится с сирийским коллегой Микдадом 21 февраля

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время пресс-конференции
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом российское содействие Дамаску, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать первого февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников Сирии господина Микдада", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, стороны планируют обсудить развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, а также перспективы политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, деятельность "астанинского формата", а также тематику работы сирийского конституционного комитета в Женеве.
"Планируется обсудить комплекс вопросов дальнейшего расширения многоплановых российско-сирийских связей в различных областях, практического содействия Сирии в преодолении последствий многолетнего военно-политического кризиса", - добавил Захарова.
Сергей Шойгу на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 18:40
Шойгу провел встречу с президентом Сирии
 
Сергей ЛавровФейсал МикдадСирияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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