https://ria.ru/20220216/siriya-1773152090.html
Лавров встретится с главой МИД Сирии
Лавров встретится с главой МИД Сирии - РИА Новости, 16.02.2022
Лавров встретится с главой МИД Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом российское содействие Дамаску, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:14
2022-02-16T16:14
2022-02-16T16:26
сергей лавров
фейсал микдад
сирия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом российское содействие Дамаску, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать первого февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников Сирии господина Микдада", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, стороны планируют обсудить развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, а также перспективы политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, деятельность "астанинского формата", а также тематику работы сирийского конституционного комитета в Женеве."Планируется обсудить комплекс вопросов дальнейшего расширения многоплановых российско-сирийских связей в различных областях, практического содействия Сирии в преодолении последствий многолетнего военно-политического кризиса", - добавил Захарова.
https://ria.ru/20220215/siriya-1772980106.html
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сергей лавров, фейсал микдад, сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:14 16.02.2022 (обновлено: 16:26 16.02.2022)
Лавров встретится с главой МИД Сирии
Глава МИД Лавров встретится с сирийским коллегой Микдадом 21 февраля