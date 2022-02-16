https://ria.ru/20220216/shveytsariya-1773178537.html
Швейцария отменяет почти все ограничения по коронавирусу
Швейцария отменяет почти все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.02.2022
Швейцария отменяет почти все ограничения по коронавирусу
Власти Швейцарии приняли решение отменить с 17 февраля почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:59
2022-02-16T17:59
2022-02-16T17:59
туризм
швейцария
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
пандемия
сертификат о вакцинации
медицинские маски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143969_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96a017b08abe8933c9371ce8c59cb16d.jpg
ЦЮРИХ, 16 фев — РИА Новости. Власти Швейцарии приняли решение отменить с 17 февраля почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса."С четверга доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также отменяется обязательное ношение масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома", — говорится в заявлении правительства по итогам заседания в среду.Кроме того, с 17 февраля лицам, въезжающим в Швейцарию, больше не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус. При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении средств защиты в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для тех, у кого положительный тест на COVID-19.Однако россиян с туристическими целями страна пока не принимает, лишь отдельные категории граждан.
https://ria.ru/20220216/avstriya-1773146132.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5c41823b5eabb90931a9d41218d5fb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, пандемия, сертификат о вакцинации, медицинские маски, здоровье, транспорт
Швейцария отменяет почти все ограничения по коронавирусу
Власти Швейцарии снимут почти все антиковидные ограничения с 17 февраля
ЦЮРИХ, 16 фев — РИА Новости. Власти Швейцарии приняли решение отменить с 17 февраля почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
"С четверга доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также отменяется обязательное ношение масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома", — говорится в заявлении правительства по итогам заседания в среду.
Кроме того, с 17 февраля лицам, въезжающим в Швейцарию, больше не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.
При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении средств защиты в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для тех, у кого положительный тест на COVID-19.
Однако россиян с туристическими целями страна пока не принимает, лишь отдельные категории граждан.