https://ria.ru/20220216/shveytsariya-1773178537.html

Швейцария отменяет почти все ограничения по коронавирусу

Швейцария отменяет почти все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.02.2022

Швейцария отменяет почти все ограничения по коронавирусу

Власти Швейцарии приняли решение отменить с 17 февраля почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:59

2022-02-16T17:59

2022-02-16T17:59

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ЦЮРИХ, 16 фев — РИА Новости. Власти Швейцарии приняли решение отменить с 17 февраля почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса."С четверга доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также отменяется обязательное ношение масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома", — говорится в заявлении правительства по итогам заседания в среду.Кроме того, с 17 февраля лицам, въезжающим в Швейцарию, больше не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус. При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении средств защиты в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для тех, у кого положительный тест на COVID-19.Однако россиян с туристическими целями страна пока не принимает, лишь отдельные категории граждан.

https://ria.ru/20220216/avstriya-1773146132.html

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швейцария, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, пандемия, сертификат о вакцинации, медицинские маски, здоровье, транспорт