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Швеция подтвердила намерение не вступать в НАТО
Швеция подтвердила намерение не вступать в НАТО - РИА Новости, 16.02.2022
Швеция подтвердила намерение не вступать в НАТО
Шведское правительство еще раз отказалась от членства в НАТО, вместе с тем, Стокгольм будет сочетать свой нейтралитет с увеличением боеготовности вооруженных... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:22
2022-02-16T12:50
игорь конашенков
сергей лавров
магдалена андерссон
сша
киев
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шведское правительство еще раз отказалась от членства в НАТО, вместе с тем, Стокгольм будет сочетать свой нейтралитет с увеличением боеготовности вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в области обороны, следует из внешнеполитической декларации Швеции."Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Линия политики безопасности неизменна. Наш нейтралитет служит нам на благо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая держится на двух столпах: укрепление национального потенциала и расширение международного сотрудничества в области обороны", — говорится в документе.В документе также отмечается, что единственной возможностью к снижению напряженности в Европе является продолжение дипломатического диалога. Однако, как говорится в декларации, "Швеция не будет пассивной, если катастрофа или нападение обрушатся на другую страну ЕС или скандинавскую страну".Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с точки зрения шведского правительства, является важной силой, которая позволит "справиться с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе".Ранее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом.В середине января Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Вместе с тем, количество записавшихся в военный резерв граждан Швеции в январе 2022 года более чем в два раза превысило соответствующий показатель за январь прошлого года на фоне ситуации с политикой безопасности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html
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игорь конашенков, сергей лавров, магдалена андерссон, сша, киев, россия, нато, в мире, швеция
12:22 16.02.2022 (обновлено: 12:50 16.02.2022)
 
Швеция подтвердила намерение не вступать в НАТО

Правительство Швеции подтвердило свой отказ от вступления в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шведское правительство еще раз отказалась от членства в НАТО, вместе с тем, Стокгольм будет сочетать свой нейтралитет с увеличением боеготовности вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в области обороны, следует из внешнеполитической декларации Швеции.
"Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Линия политики безопасности неизменна. Наш нейтралитет служит нам на благо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая держится на двух столпах: укрепление национального потенциала и расширение международного сотрудничества в области обороны", — говорится в документе.
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В документе также отмечается, что единственной возможностью к снижению напряженности в Европе является продолжение дипломатического диалога. Однако, как говорится в декларации, "Швеция не будет пассивной, если катастрофа или нападение обрушатся на другую страну ЕС или скандинавскую страну".
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с точки зрения шведского правительства, является важной силой, которая позволит "справиться с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе".
Ранее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом.
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В середине января Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Вместе с тем, количество записавшихся в военный резерв граждан Швеции в январе 2022 года более чем в два раза превысило соответствующий показатель за январь прошлого года на фоне ситуации с политикой безопасности.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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