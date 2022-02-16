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Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным казино
Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным казино - РИА Новости, 16.02.2022
Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным казино
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение установленных запретов и ограничений на оказание услуг по переводу денег... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:03
2022-02-16T14:05
общество
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение установленных запретов и ограничений на оказание услуг по переводу денег нелегальным онлайн-казино и лотереям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.За такие нарушения, допущенные платежным агентом или оператором связи, в том числе почтовой, штраф для юрлиц составит от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей, а для их должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.Если в подобных случаях кредитная организация не откажет клиенту в переводе или трансграничном переводе денежных средств, в том числе электронных, либо нарушит запрет на заключение договора с ним, или не примет меры по расторжению уже заключенного договора, то ее должностные лица также будут оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.Закон призван повысить эффективность мер по противодействию незаконной организации лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению своих обязанностей и соблюдению установленных запретов и ограничений.В июне 2021 года Госдума приняла закон, позволяющий Федеральной налоговой службе во внесудебном порядке блокировать сайты, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Он также запрещает кредитным организациям, платежным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо делают переводы в их пользу.
https://ria.ru/20211217/bank-1764158463.html
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общество, госдума рф, владимир путин
14:03 16.02.2022 (обновлено: 14:05 16.02.2022)
 
Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным казино

Президент Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным казино

© Depositphotos / georgejmclittleЧеловек играет в онлайн-казино
Человек играет в онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Depositphotos / georgejmclittle
Человек играет в онлайн-казино. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение установленных запретов и ограничений на оказание услуг по переводу денег нелегальным онлайн-казино и лотереям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За такие нарушения, допущенные платежным агентом или оператором связи, в том числе почтовой, штраф для юрлиц составит от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей, а для их должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 08:41
Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино
Если в подобных случаях кредитная организация не откажет клиенту в переводе или трансграничном переводе денежных средств, в том числе электронных, либо нарушит запрет на заключение договора с ним, или не примет меры по расторжению уже заключенного договора, то ее должностные лица также будут оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Закон призван повысить эффективность мер по противодействию незаконной организации лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению своих обязанностей и соблюдению установленных запретов и ограничений.
В июне 2021 года Госдума приняла закон, позволяющий Федеральной налоговой службе во внесудебном порядке блокировать сайты, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Он также запрещает кредитным организациям, платежным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо делают переводы в их пользу.
Казино - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля 2021, 12:38
Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино
 
ОбществоГосдума РФВладимир Путин
 
 
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