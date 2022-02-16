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В Госдуме предложили ввести штрафы за невыполнение закона о "приземлении"
В Госдуме предложили ввести штрафы за невыполнение закона о "приземлении" - РИА Новости, 16.02.2022
В Госдуме предложили ввести штрафы за невыполнение закона о "приземлении"
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил на отзыв в правительство РФ законопроект, который вводит оборотные... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:36
2022-02-16T12:05
общество
александр хинштейн
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил на отзыв в правительство РФ законопроект, который вводит оборотные штрафы для иностранных ИТ-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении", сообщил глава комитета Александр Хинштейн."Членами комитета подготовлены поправки в кодекс об административных правонарушениях. Сейчас мы направили их на отзыв в правительство, как того требует регламент. Эти поправки устанавливают ответственность для участников рынка за неисполнение требований закона "о приземлении" как такового", - сказал Хинштейн на заседании комитета, посвященного исполнению закона "о приземлении".По его словам, те иностранные гиганты, кто не выполнил установленные законом требования, помимо мер понуждения, установленных в законе "о приземлении", будут нести и административную ответственность, которая будет предусматривать оборотные штрафы.
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общество, александр хинштейн
11:36 16.02.2022 (обновлено: 12:05 16.02.2022)
 
В Госдуме предложили ввести штрафы за невыполнение закона о "приземлении"

В правительство направили проект о штрафах за невыполнение закона о "приземлении"

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил на отзыв в правительство РФ законопроект, который вводит оборотные штрафы для иностранных ИТ-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении", сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
"Членами комитета подготовлены поправки в кодекс об административных правонарушениях. Сейчас мы направили их на отзыв в правительство, как того требует регламент. Эти поправки устанавливают ответственность для участников рынка за неисполнение требований закона "о приземлении" как такового", - сказал Хинштейн на заседании комитета, посвященного исполнению закона "о приземлении".
По его словам, те иностранные гиганты, кто не выполнил установленные законом требования, помимо мер понуждения, установленных в законе "о приземлении", будут нести и административную ответственность, которая будет предусматривать оборотные штрафы.
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 15:18В России
Опрос показал отношение россиян к закону о "приземлении" IT-гигантов
 
ОбществоАлександр Хинштейн
 
 
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