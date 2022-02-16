https://ria.ru/20220216/shtrafy-1773074315.html

В Госдуме предложили ввести штрафы за невыполнение закона о "приземлении"

В Госдуме предложили ввести штрафы за невыполнение закона о "приземлении" - РИА Новости, 16.02.2022

В Госдуме предложили ввести штрафы за невыполнение закона о "приземлении"

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил на отзыв в правительство РФ законопроект, который вводит оборотные... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:36

2022-02-16T11:36

2022-02-16T12:05

общество

александр хинштейн

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил на отзыв в правительство РФ законопроект, который вводит оборотные штрафы для иностранных ИТ-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении", сообщил глава комитета Александр Хинштейн."Членами комитета подготовлены поправки в кодекс об административных правонарушениях. Сейчас мы направили их на отзыв в правительство, как того требует регламент. Эти поправки устанавливают ответственность для участников рынка за неисполнение требований закона "о приземлении" как такового", - сказал Хинштейн на заседании комитета, посвященного исполнению закона "о приземлении".По его словам, те иностранные гиганты, кто не выполнил установленные законом требования, помимо мер понуждения, установленных в законе "о приземлении", будут нести и административную ответственность, которая будет предусматривать оборотные штрафы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/zakon-1770685310.html

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общество, александр хинштейн