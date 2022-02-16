https://ria.ru/20220216/sderzhivanie-1773125834.html

США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России, заявили в СБ

США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России, заявили в СБ - РИА Новости, 16.02.2022

США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России, заявили в СБ

Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4-5 миллиардов долларов на антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:39

2022-02-16T14:39

2022-02-16T14:39

сша

россия

министерство обороны сша

в мире

европа

совет безопасности рф

михаил попов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/97/1560369703_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_423f4a109d01fbaebda688d47144d2c8.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4-5 миллиардов долларов на антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов."С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США – миротворца", - сказал Попов в интервью "Российской газете".По его словам, вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, "которые мы могли бы направить на дальнейшее развитие нашей страны".Таким образом, Попов признал, что наличие американских войск и агрессивная политика наносят России определенный финансово-экономический ущерб.

https://ria.ru/20220216/voyska-1773123940.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, министерство обороны сша, в мире, европа, совет безопасности рф, михаил попов