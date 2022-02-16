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США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России, заявили в СБ
США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России, заявили в СБ - РИА Новости, 16.02.2022
США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России, заявили в СБ
Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4-5 миллиардов долларов на антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:39
2022-02-16T14:39
сша
россия
министерство обороны сша
в мире
европа
совет безопасности рф
михаил попов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4-5 миллиардов долларов на антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов."С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США – миротворца", - сказал Попов в интервью "Российской газете".По его словам, вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, "которые мы могли бы направить на дальнейшее развитие нашей страны".Таким образом, Попов признал, что наличие американских войск и агрессивная политика наносят России определенный финансово-экономический ущерб.
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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, европа, совет безопасности рф, михаил попов
14:39 16.02.2022
 
США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России, заявили в СБ

Замсекретаря Совбеза Попов: США тратят до пяти миллиардов долларов на сдерживание России

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4-5 миллиардов долларов на антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов.
"С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США – миротворца", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
14:31
В Совбезе назвали главную цель размещения американских войск в Европе
По его словам, вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, "которые мы могли бы направить на дальнейшее развитие нашей страны".
Таким образом, Попов признал, что наличие американских войск и агрессивная политика наносят России определенный финансово-экономический ущерб.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
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СШАРоссияМинистерство обороны СШАВ миреЕвропаСовет Безопасности РФМихаил Попов
 
 
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