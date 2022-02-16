13:16 16.02.2022 (обновлено: 14:11 16.02.2022)
Россия может принять закон о санкциях против лиц, связанных с Лондоном
Глава МИД Лавров: Россия может принять закон о санкциях против лиц, связанных с Лондоном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Не исключено, что правительство примет закон, предусматривающий возможность санкций против британских компаний и граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Это может стать ответом на аналогичный документ в отношении российских юрлиц в Великобритании, уточнил он.
Лавров обратил внимание, что Лондон рассматривает дополнения к закону, который "уже никак не связан с Украиной", но при этом дает британским властям возможность "подвергать санкциям любые организации, физические или юридические лица, которые связаны с российским государством".
"Такого, конечно, история еще не знала. И если этот закон, там есть какие-то процедуры, окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания и будет необходимым принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги и популярность на русофобской стезе", — сказал министр.
Лондон любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом, считает дипломат.
"Я очень надеюсь, что другие страны Запада являются все-таки несколько более ответственными игроками и они эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн разгадают и не станут ее поддерживать", — заключил Лавров.
В конце прошлого года Великобритания заявила, что подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России "в ответ на российскую агрессию против Украины". Глава МИД королевства Лиз Трасс тогда заявила, что "спрятаться будет негде" и "возможно все". Она также не исключила конфискации собственности российских олигархов в Лондоне. Законопроект об этих ограничениях должны были принять к середине февраля.
В Кремле, в свою очередь, обратили внимание, что множество российских компаний выступают в качестве стратегических партнеров, акционеров и соинвесторов в британских предприятиях, поэтому такой шаг Лондона может навредить ему самому. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения, о которых заявила Трасс, не останутся без ответа.
Москва не раз указывала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Обвинения в подготовке вторжения на Украину в Кремле категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для НАТО наращивать силы у российских границ. Кроме того, по мнению Москвы, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.