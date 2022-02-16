https://ria.ru/20220216/revaktsinatsiya-1773178011.html
Попова заявила о важности ревакцинации
Попова заявила о важности ревакцинации - РИА Новости, 16.02.2022
Попова заявила о важности ревакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян пройти ревакцинацию от COVID-19 перед праздниками и каникулами в школах. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:27
2022-02-16T17:27
2022-02-16T17:46
распространение коронавируса
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коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян пройти ревакцинацию от COVID-19 перед праздниками и каникулами в школах. По ее словам, это время связано с туристическими поездками."Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем", — заявила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Она добавила, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной, однако темп прироста новых случаев замедляется.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19
17:27 16.02.2022 (обновлено: 17:46 16.02.2022)
Попова заявила о важности ревакцинации
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о важности ревакцинации
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян пройти ревакцинацию от COVID-19 перед праздниками и каникулами в школах.
По ее словам, это время связано с туристическими поездками.
"Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем", — заявила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Она добавила, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной, однако темп прироста новых случаев замедляется.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.