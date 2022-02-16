https://ria.ru/20220216/revaktsinatsiya-1773178011.html

Попова заявила о важности ревакцинации

Попова заявила о важности ревакцинации - РИА Новости, 16.02.2022

Попова заявила о важности ревакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян пройти ревакцинацию от COVID-19 перед праздниками и каникулами в школах. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:27

2022-02-16T17:27

2022-02-16T17:46

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян пройти ревакцинацию от COVID-19 перед праздниками и каникулами в школах. По ее словам, это время связано с туристическими поездками."Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем", — заявила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Она добавила, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной, однако темп прироста новых случаев замедляется.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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