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В Москве реконструировали два корпуса Пречистенской пожарной части
В Москве реконструировали два корпуса Пречистенской пожарной части - РИА Новости, 16.02.2022
В Москве реконструировали два корпуса Пречистенской пожарной части
В центре столицы проведены работы по реконструкции двух корпусов комплекса зданий Пречистенской пожарной части, который является объектом культурного наследия... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:45
2022-02-16T12:45
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В центре столицы проведены работы по реконструкции двух корпусов комплекса зданий Пречистенской пожарной части, который является объектом культурного наследия федерального значения, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Первое пожарное депо в бывшей княжеской усадьбе на улице Пречистенка появилось в 1835 году и с тех пор городские пожарные подразделения постоянно располагались по этому адресу, последние годы там находятся службы Главного управления МЧС России по Москве. За прошедшее время здания неоднократно перестраивались, но ни разу капитально не ремонтировались, поэтому для сохранения объектов было принято решение провести их реконструкцию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы стартовали в 2019 году, общая площадь реконструированных корпусов № 6 и № 7 составила почти 2 тысячи квадратных метров.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время работы полностью завершены, выполняются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. В отремонтированных зданиях разместятся подразделения Департамента ГОЧСиПБ Москвы.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гочсипб, москва, россия, городское хозяйство москвы
12:45 16.02.2022
 

В Москве реконструировали два корпуса Пречистенской пожарной части

© РИА Новости / Алексей СухоруковАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В центре столицы проведены работы по реконструкции двух корпусов комплекса зданий Пречистенской пожарной части, который является объектом культурного наследия федерального значения, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Первое пожарное депо в бывшей княжеской усадьбе на улице Пречистенка появилось в 1835 году и с тех пор городские пожарные подразделения постоянно располагались по этому адресу, последние годы там находятся службы Главного управления МЧС России по Москве. За прошедшее время здания неоднократно перестраивались, но ни разу капитально не ремонтировались, поэтому для сохранения объектов было принято решение провести их реконструкцию", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы стартовали в 2019 году, общая площадь реконструированных корпусов № 6 и № 7 составила почти 2 тысячи квадратных метров.
"Выполнены мероприятия по усилению фундамента строений, возведены дополнительные перегородки внутри зданий, обновлены кровля и фасад. При проведении работ были сохранены высотность и цветовая гамма комплекса. В помещениях пожарной части модернизировали все инженерные сети, поменяли системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время работы полностью завершены, выполняются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. В отремонтированных зданиях разместятся подразделения Департамента ГОЧСиПБ Москвы.
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