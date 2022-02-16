https://ria.ru/20220216/realme-1773073667.html

Обзор смартфона realme 9 Pro+: новый средний класс

Обзор смартфона realme 9 Pro+: новый средний класс - РИА Новости, 16.02.2022

Обзор смартфона realme 9 Pro+: новый средний класс

Компания realme представила следующее поколение своей номерной линейки смартфонов. И в ней есть совершенно новая модель, аналогов которой не было. С realme 9... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:27

2022-02-16T12:27

2022-02-16T12:27

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme представила следующее поколение своей номерной линейки смартфонов. И в ней есть совершенно новая модель, аналогов которой не было. С realme 9 Pro+ познакомимся в материале РИА Новости.ДизайнПри первом взгляде на realme 9 Pro+ практически невозможно угадать, к какому ценовому сегменту относится этот смартфон — устройство выглядит гораздо дороже, чем стоит. Внимание захватывает задняя панель, выполненная из закаленного стекла, в черном цвете переливы оттенков выглядят эффектно. Но фирменный синий еще интереснее, ведь в этом цвете впервые использован слой из специального фотохромного покрытия. Отблески, создаваемые им, можно рассматривать часами — под разным углом наклона панель меняет цвет с синего на красный. Немаловажно и то, что задняя стекляшка обладает ярко выраженным олеофобным эффектом, отпечатки и разводы легко стираются. А в комплекте со смартфоном идет прозрачный силиконовый чехол.Трубка ощущается компактной и легкой — масса в 182 грамма располагает. Этого удалось добиться благодаря пластиковой рамке корпуса. Сама же сборка не вызывает нареканий, realme 9 Pro+ выглядит этаким цельнолитым крепышом без намеков на большие зазоры или скрип корпуса.И еще пара деталей, которые формируют внешний вид смартфона. Во-первых, это камерный блок, который выполнен в едином цвете с корпусом. Если посмотреть на смартфон сбоку, то создается иллюзия, что панель как бы парит над крышкой. Во-вторых, глазок врезанной в экран камеры очень миниатюрен и не бросается в глаза благодаря тому, что расположен в верхнем левом углу дисплея.ДисплейСмартфону достался 6,4-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Эта матрица может обновлять изображение на частоте до 90 Гц. В realme 9 Pro+ предусмотрены три частотных режима: стандартные 60 Гц, высокие 90 Гц и автовыбор, когда система выбирает наилучшую частоту обновления для приложения.Матрица здесь очень яркая для среднего класса — при заявленных 1000 нит в реальности комфортно пользоваться экраном на 70 процентах. Запас, как известно, ничего не тянет, и под солнечными лучами экран realme 9 Pro+ точно останется читаем.О качестве дисплея свидетельствует и небольшое мерцание, свойственное всем OLED-матрицам. Оно не превышает 9 процентов. Но даже если этого вам мало, можно в настройках включить DC Dimming, который отвечает за подавление мерцания матрицы.И да, экран realme 9 Pro+ "из коробки" прикрыт качественной защитной пленкой — скорее забота о потребителе, чем реальная необходимость. Матрица смартфона прикрыта крепким закаленным стеклом с отличной олеофобкой.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеПлатформой realme 9 Pro+ стал новейший процессор Dimensity 920 5G от Mediatek. Восьмиядерный чип построен по 6-нанометровому техпроцессу с графикой Mali G68 MC. В realme предпочли решение тайваньского чипмейкера во флагмане номерной серии.Новая платформа создана — как конкурент 700-й серии Snapdragon, то есть среднеуровневым процессорам, производительность которых стремиться к топам. Это доказывают и результаты бенчмарков: в AnTuTu realme 9 Pro+ набирает около 500 тысяч баллов, а в AI Benchmark, измеряющем способности устройства в работе с ИИ, смартфон и вовсе набирает более 160 тысяч баллов — недостижимый для многих конкурентов результат.В повседневных задачах realme 9 Pro+ демонстрирует себя, как очень шустрый смартфон. Здесь вы не встретите ни подтормаживаний, ни лагов, ни выгрузки приложений из памяти. Кстати, о ней — гаджет будет доступен в двух версиях 6/128 и 8/256 ГБ. Вне зависимости от версии, в ОЗУ используется быстрый чип LPDDR4X, а накопитель выполнен по технологии UFS 2.2. Осталась и возможность расширять оперативку за счет постоянной памяти — опция, которую одной из первых массово стала внедрять компания realme, стала популярным трендом в индустрии.Производительности в играх хватает с лихвой — пресловутый Genshin Impact, отличающийся высокой требовательностью к видеоядру смартфона, работает на realme 9 Pro+ при средних настройках. Если же вручную настроить конфиг, то игра выдает комфортные 40 кадров в секунду. Менее навороченные тайтлы и вовсе "летают" на смартфоне. Отдельного упоминания заслуживает игровой режим — в нем не только можно регулировать режим производительности, но и выводить на экран необходимые данные, вроде загрузки CPU.Новая платформа Mediatek и система охлаждения смартфона (внутри него установлен сверхбольшой радиатор) помогают избегать троттлинга и перегрева. realme 9 Pro+ не склонен сбрасывать частоту под нагрузкой, а нагрев корпуса не превышает 40 градусов.Набор интерфейсов в realme 9 Pro+ устроит взыскательного пользователя здесь есть даже аудиоджек, ставший редкостью в смартфонах. Есть здесь NFC, актуальный Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Последний поддерживает аудиокодеки вплоть до aptX HD и LHDC — меломаны с модными беспроводными наушниками будут довольны.Android 12 и realme UI 3.0 — именно на основе этого ПО работает realme 9 Pro+. Новая версия фирменной оболочки realme получила еще больше настроек, чем предшественница. Например, можно в диспетчере задач увидеть в режиме реального времени количество доступной ОЗУ. Или включить всплывающий оконный режим, в котором будет параллельно работать то или иное приложение. Внешне realme UI 3.0 сохранила преемственность с предшественницей, но есть значительные изменения. Среда выглядит дружелюбнее, понятнее и логичнее благодаря иной организации пространства.КамераОсобенностью realme 9 Pro+, которая выделяет этот смартфон на фоне многочисленных конкурентов, стал его камерный блок. Точнее, основной датчик — 50-Мп Sony IMX766. Аналогичный сенсор используется во флагманах, гораздо более дорогих, чем смартфон от realme. Более того, здесь применена оптическая стабилизация, что огромная редкость в классе, дающая преимущество при съемке фото и, особенно, видео.Снимки на главный сенсор по умолчанию получаются в разрешении 12,5 Мп, хочется больше деталей — включаем 50 Мп. Последний используется и для программного двукратного зума, без потери качества фото. На "автомате" снимки отличаются хорошей резкостью, полным отсутствием шумов и приятной цветопередачей, которая не склонна добавлять на фото теплых или холодных оттенков. Тот самый оптический стабилизатор позволяет играть с выдержкой в pro-режиме, получая интересные снимки. Он же пригождается и в сумерках — длинная выдержка вместе со светосильной оптикой позволит энтузиасту творить чудеса. Тем же, кто хочет нажать на кнопку и получить результат, адресован эффективный ночной режим, который есть как на основной камере, так и на сверхширокоугольной.Вместе с основной камерой на realme 9 Pro+ есть еще два сенсора — "ширик" на 8 Мп и 2-Мп макродатчик. Камера со сверхширокоугольной линзой выдает прекрасные снимки при хорошем освещении, четкость сохраняется по всей площади кадра, алгоритмы успешно подавляют нежелательные искажения по краям. Датчик остается рабочим и ночью, но здесь от фотографа требуется понимание, что и как снимать. Макросенсор же понравится любителям разглядывать мелкие детали, его возможностей для этого более, чем достаточно.Смартфон способен писать ролики в качестве вплоть до 4K при 30 кадрах в секунду. И здесь снова себя показывает оптическая стабилизация, которая позволяет снимать видео без рывков и тряски. Прямым конкурентам realme 9 Pro+ это недоступно — программная стабилизация обычно не работает с большим разрешением. Качество картинки на видео понравится не только любителям бытовых зарисовок, но и тем, кто снимает ролики, например, для своего Instagram или TikTok. realme 9 Pro+ по праву можно назвать одним из самых интересных камерофонов в своей нише.Звук, безопасность и автономностьНовый realme получил стереозвук — основному динамику теперь подпевает разговорный. Звук сбалансированные, без хрипов или каши, с четко выделенными низкими и средними частотами.Под дисплеем смартфона расположен довольно шустрый и очень точный сканер отпечатков пальцев, вещь привычная в смартфонах. Но и тут в realme нашли, чем удивить. В настройках (а точнее — "Лаборатории realme") находим пункт "Измерение пульса". Прикладываем палец и смартфон измеряет пульс владельца, то есть realme 9 Pro+ способен заменить модные фитнес-браслеты. Распознавание по лицу, основанное на фронтальной 16-мп камере, срабатывает безошибочно и быстро.Аккумулятор емкостью 4500 мАч, если смотреть на голые цифры, не поражает воображение, ведь многие в классе перешагнули рубеж в 5000 мАч. Но реальная автономность realme 9 Pro+ воистину впечатляет, смартфон способен дать примерно 8 часов свечения дисплея. Полтора дня на одном заряде для устройства отработать не составляет труда. Интересно, что 9 Pro+ практически лишен неприятного эффекта саморазряда в режиме ожидания — 100 процентов после ночи остаются все той же "сотней". Зарядка тут хоть и не рекордная (мощностью 60 Вт), но все равно одна из быстрых в классе: используя комплектные ЗУ и провод удалось от 0 до 100 процентов зарядить смартфон за 36 минут!ИтогоНовинка привносит в номерную серию realme совершенно иной уровень характеристик и качества. Продажи смартфона в России стартуют уже 22 февраля, смартфон, помимо розницы, будет доступен в официальном магазине realme на Aliexpress. Базовая версия realme 9 Pro+ оценена в 30 990 рублей. За эти деньги можно получить компактный смартфон в современном дизайне с отличной производительностью и по-настоящему флагманской камерой. Баланс характеристик и стоимости 9 Pro+ заставит понервничать конкурентов — такого смартфона на рынке еще не было.

https://ria.ru/20211122/realme-1760140787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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