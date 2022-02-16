https://ria.ru/20220216/reaktory-1773174938.html

Бразилия заинтересована в "небольших ядерных реакторах", заявил Болсонару

Бразилия заинтересована в "небольших ядерных реакторах", заявил Болсонару - РИА Новости, 16.02.2022

Бразилия заинтересована в "небольших ядерных реакторах", заявил Болсонару

Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов", заявил президент Бразилии Жаир Болсонару по итогам встречи с российским лидером... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:16

в мире

бразилия

атомная энергетика

жаир болсонару

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов", заявил президент Бразилии Жаир Болсонару по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Мы заинтересованы в небольших ядерных реакторах", - заявил Болсонару на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220216/diplomatiya-1772694171.html

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в мире, бразилия, атомная энергетика, жаир болсонару, россия, владимир путин