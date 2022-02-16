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Бразилия заинтересована в "небольших ядерных реакторах", заявил Болсонару
Бразилия заинтересована в "небольших ядерных реакторах", заявил Болсонару - РИА Новости, 16.02.2022
Бразилия заинтересована в "небольших ядерных реакторах", заявил Болсонару
Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов", заявил президент Бразилии Жаир Болсонару по итогам встречи с российским лидером... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:16
2022-02-16T17:16
в мире
бразилия
атомная энергетика
жаир болсонару
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов", заявил президент Бразилии Жаир Болсонару по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Мы заинтересованы в небольших ядерных реакторах", - заявил Болсонару на пресс-конференции.
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в мире, бразилия, атомная энергетика, жаир болсонару, россия, владимир путин
17:16 16.02.2022
 
Бразилия заинтересована в "небольших ядерных реакторах", заявил Болсонару

Президент Болсонару: Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов", заявил президент Бразилии Жаир Болсонару по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы заинтересованы в небольших ядерных реакторах", - заявил Болсонару на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
04:40
Межгосударственные отношения России и Бразилии
 
В миреБразилияатомная энергетикаЖаир БолсонаруРоссияВладимир Путин
 
 
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