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Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу

Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу - РИА Новости, 16.02.2022

Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:17

2022-02-16T20:17

2022-02-16T20:19

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает российское дипведомство."Обсуждены ключевые темы международной повестки дня. С.В. Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив Российской Федерации по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе. Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Глава МИД России в ходе беседы также подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации Украины, и опасность необдуманного развития в текущих условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями, сообщили в российском дипведомстве."Рассмотрена ситуация на юго-востоке Украины. С. В. Лавров подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации этой страны, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями. Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и трехсторонней контактной группы", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.

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россия, нато, сергей лавров, политика, в мире, турция, мевлют чавушоглу, сша, восточная европа