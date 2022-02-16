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Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу
Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу - РИА Новости, 16.02.2022
Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:17
2022-02-16T20:19
россия
нато
сергей лавров
политика
в мире
турция
мевлют чавушоглу
сша
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает российское дипведомство."Обсуждены ключевые темы международной повестки дня. С.В. Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив Российской Федерации по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе. Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Глава МИД России в ходе беседы также подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации Украины, и опасность необдуманного развития в текущих условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями, сообщили в российском дипведомстве."Рассмотрена ситуация на юго-востоке Украины. С. В. Лавров подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации этой страны, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями. Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и трехсторонней контактной группы", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
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россия, нато, сергей лавров, политика, в мире, турция, мевлют чавушоглу, сша, восточная европа
20:17 16.02.2022 (обновлено: 20:19 16.02.2022)
 
Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу

Глава МИД России Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Чавушоглу

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает российское дипведомство.
"Обсуждены ключевые темы международной повестки дня. С.В. Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив Российской Федерации по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе. Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Глава МИД России в ходе беседы также подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации Украины, и опасность необдуманного развития в текущих условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями, сообщили в российском дипведомстве.
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"Рассмотрена ситуация на юго-востоке Украины. С. В. Лавров подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации этой страны, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями. Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и трехсторонней контактной группы", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
 
РоссияНАТОСергей ЛавровПолитикаВ миреТурцияМевлют ЧавушоглуСШАВосточная Европа
 
 
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