https://ria.ru/20220216/puteshestviya-1772972287.html
Названы города, которые особенно оценят любители истории
Названы города, которые особенно оценят любители истории - РИА Новости, 16.02.2022
Названы города, которые особенно оценят любители истории
Определены города, на улицах которых туристы могут увидеть известные во всем мире достопримечательности, сообщает The Travel. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T05:11
2022-02-16T05:11
2022-02-16T05:11
туризм
туризм
новости - туризм
ватикан
рим
каир (город)
юнеско
иерусалим
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Определены города, на улицах которых туристы могут увидеть известные во всем мире достопримечательности, сообщает The Travel.Больше всего уникальных исторических памятников — более 200 — эксперты насчитали в Иерусалиме. Его называют городом трех религий, он упоминается в Торе, Библии и Коране.Индийский Варанаси — священный город для буддистов и индуистов и один из старейших в мире. По легенде, он был основан около пяти тысяч лет назад, веками оставался коммерческим и образовательным центром. Берлин был домом для великих ученых и мыслителей, с этим местом тесно связана всемирная история XX века, и, в частности, период Второй мировой войны.Рим называют Вечным городом. Туристы едут туда, чтобы увидеть Колизей, Палатинский холм, Форум, прогуляться по аллеям виллы Боргезе и проехать по Аппиевой дороге — одной из главных в античный период.Ватикан — город-государство, причем самое маленькое на планете. Там — собор Святого Петра, один из главных католических храмов мира.В десятку самых важных городов с историческими достопримечательностями также вошли Афины, Гавана, Каир, Куско и Бостон.
https://ria.ru/20220214/traditsii-1772266378.html
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
ватикан
рим
каир (город)
иерусалим
бостон
афины
берлин (город)
варанаси
гавана
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туризм, новости - туризм, ватикан, рим, каир (город), юнеско, иерусалим, бостон, афины, берлин (город), варанаси, гавана
Названы города, которые особенно оценят любители истории
Эксперты назвали Иерусалим главным среди городов с самой богатой историей
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Определены города, на улицах которых туристы могут увидеть известные во всем мире достопримечательности, сообщает
The Travel.
Больше всего уникальных исторических памятников — более 200 — эксперты насчитали в Иерусалиме. Его называют городом трех религий, он упоминается в Торе, Библии и Коране.
Индийский Варанаси — священный город для буддистов и индуистов и один из старейших в мире. По легенде, он был основан около пяти тысяч лет назад, веками оставался коммерческим и образовательным центром.
Берлин был домом для великих ученых и мыслителей, с этим местом тесно связана всемирная история XX века, и, в частности, период Второй мировой войны.
Рим называют Вечным городом. Туристы едут туда, чтобы увидеть Колизей, Палатинский холм, Форум, прогуляться по аллеям виллы Боргезе и проехать по Аппиевой дороге — одной из главных в античный период.
Ватикан — город-государство, причем самое маленькое на планете. Там — собор Святого Петра, один из главных католических храмов мира.
В десятку самых важных городов с историческими достопримечательностями также вошли Афины, Гавана, Каир, Куско и Бостон.