https://ria.ru/20220216/puteshestviya-1772768709.html

Эксперты рассказали, как правильно паковать вещи в чемодан

Эксперты рассказали, как правильно паковать вещи в чемодан - РИА Новости, 16.02.2022

Эксперты рассказали, как правильно паковать вещи в чемодан

Эксперты перечисли лайфхаки для упаковки вещей в чемодан, сообщает Mirror. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T01:03

2022-02-16T01:03

2022-02-16T01:03

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты перечисли лайфхаки для упаковки вещей в чемодан, сообщает Mirror.Шарлотта Лилли и Шарлотта Реддингтон из организации Style Sisters отмечают, что готовиться к поездке надо заранее: написать список необходимых предметов и выяснить, какие из них предоставит отель. "Может, вам и не нужны фен, утюг и шампунь", — пояснили они. Рассортируйте одежду и самую объемную наденьте на себя, рекомендуют эксперты.Первыми в чемодан положите обувь, для экономии места завернув их в шапочки для душа, а не пакеты. Внутрь поместите хрупкие предметы, например, электробритву.Складывать вещи нужно от углов внутрь, причем ближе к краям стоит поместить водостойкие предметы, например, шлепанцы, зонт.Одежду сворачивайте рулонами. Причем складывайте комплектами — так ее легче достать. Нижним бельем заполните пустоты в чемодане.Туалетные принадлежности упаковывайте в последнюю очередь, перелив жидкости в маленькие многоразовые бутылочки, и положите их в носки.Не забудьте зарядные устройства ко всем гаджетам. Если вещей очень много, используйте вакуумные пакеты.Самые необходимые предметы возьмите в ручную кладь. Если вы путешествуете с партнером, упакуйте по половине гардероба друг друга в два чемодана — для подстраховки, если один потеряется.Эксперты опросили две тысячи пользователей и выяснили, что женщинам на сбор вещей в командировку нужна в среднем 31 минута, мужчинам — 23 минуты. Собраться в отпуск сложнее — время упаковки одежды удваивается, но соотношение между полами сохраняется. При этом треть респондентов отметили, что испытывают стресс, наполняя дорожную сумку.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

https://ria.ru/20220214/venetsiya-1772655415.html

https://ria.ru/20220214/traditsii-1772266378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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