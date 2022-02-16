https://ria.ru/20220216/prompark-1773127078.html

Компания-резидент промпарка "Боровлево" под Тверью открыла новый цех

Компания-резидент промпарка "Боровлево" под Тверью открыла новый цех - РИА Новости, 16.02.2022

Компания-резидент промпарка "Боровлево" под Тверью открыла новый цех

Компания "Метавр", являющаяся одним из резидентов индустриального парка "Боровлево" под Тверью, открыла новый малярно-сборочный цех, а также склад готовой... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:44

2022-02-16T14:44

2022-02-16T14:44

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ. 16 фев – РИА Новости. Компания "Метавр", являющаяся одним из резидентов индустриального парка "Боровлево" под Тверью, открыла новый малярно-сборочный цех, а также склад готовой продукции, что позволило создать 20 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Открытие нового цеха позволило расширить линейку производимой продукции - медицинской мебели, торгового и серверного оборудования, продукции для нужд машиностроительных предприятий."Компания внедряет сегодня новые современные технологии по обработке металла. Это высокотехнологичные рабочие места, конструкторские бюро, станки на которых изготавливают уникальные изделия. Важно, что компания кооперируется с крупными предприятиями Тверской области", -считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.Правительство региона для реализации проекта оказало компании финансовую поддержку по региональной программе фонда развития промышленности "Оборотный капитал".Компания "Метавр" специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения, включая металлоизделия, электротехническую продукцию для вагоностроения и спецтехники и другое. В 2020 году предприятие разместило производственные площади на территории промпарка "Боровлево" под Тверью.Для резидентов парка предусмотрен ряд мер государственной поддержки, в том числе льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие меры государственной поддержки, а также наличие готовой инфраструктуры, которая будет обеспечена за счёт бюджетных инвестиций, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220214/filialy-1772746853.html

тверь

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игорь руденя, тверь