https://ria.ru/20220216/proisshestvie-1773048063.html

В Красноярске признали невменяемым надругавшегося над умершими мужчину

В Красноярске признали невменяемым надругавшегося над умершими мужчину - РИА Новости, 16.02.2022

В Красноярске признали невменяемым надругавшегося над умершими мужчину

Мужчину, надругавшегося над телами четырех умерших в морге на юге Красноярского края в ноябре прошлого года, признали невменяемым, его отправят на... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:45

2022-02-16T09:45

2022-02-16T09:45

происшествия

минусинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Мужчину, надругавшегося над телами четырех умерших в морге на юге Красноярского края в ноябре прошлого года, признали невменяемым, его отправят на принудительное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.Суд установил, что в ноябре 2021 года житель Минусинска, находясь в поселке Курагино, проник в районный судебный медицинский отдел, где надругался над телами четырех умерших, после чего скрылся с места происшествия. В ноябре региональный главк МВД РФ сообщал, что в поисках ночлега местный житель проник в морг и скальпелем повредил тела четырех умерших. Через несколько часов его задержали."Согласно проведенной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе, мужчина признан невменяемым и подлежащим принудительному лечению в специализированной медицинской организации. С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении. Постановление суда в законную силу не вступило.В прокуратуре также установили, что преступление произошло в том числе из-за ненадлежащих условий охраны в Курагинской районной больнице. Прокуратура внесла представление, после которого охрану объекта усилили.

https://ria.ru/20210617/prigovor-1737452208.html

https://ria.ru/20211122/morg-1760255450.html

минусинск

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происшествия, минусинск, красноярский край