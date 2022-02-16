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МИД Франции: Путин сообщил Макрону о своей позиции по признанию ЛНР и ДНР
МИД Франции: Путин сообщил Макрону о своей позиции по признанию ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.02.2022
МИД Франции: Путин сообщил Макрону о своей позиции по признанию ЛНР и ДНР
Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:40
2022-02-16T21:41
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
эммануэль макрон
мид франции‎
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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будет приниматься в расчет, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан."Дума проголосовала за (обращение к Путину о необходимости признания независимости) Донбасса – Донецкой и Луганской областей… Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены", - сказал Ле Дриан на заседании комиссии Сената по международным делам.Французский министр не уточнил, когда состоялся этот разговор президентов Франции и России.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220215/makron-1773008428.html
https://ria.ru/20220216/donbass-1773091996.html
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в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, мид франции‎
21:40 16.02.2022 (обновлено: 21:41 16.02.2022)
 
МИД Франции: Путин сообщил Макрону о своей позиции по признанию ЛНР и ДНР

МИД Франции: Путин проинформировал Макрона о своей позиции по признанию ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будет приниматься в расчет, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 21:51
CNN: Макрон призвал Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР
"Дума проголосовала за (обращение к Путину о необходимости признания независимости) Донбасса – Донецкой и Луганской областей… Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены", - сказал Ле Дриан на заседании комиссии Сената по международным делам.
Французский министр не уточнил, когда состоялся этот разговор президентов Франции и России.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 12:35
В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"
 
В миреВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронМИД Франции‎
 
 
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