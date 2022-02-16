https://ria.ru/20220216/pristavka-1772967845.html

Какую ТВ-приставку выбрать в 2022-м: семь популярных моделей

Какую ТВ-приставку выбрать в 2022-м: семь популярных моделей - РИА Новости, 16.02.2022

Какую ТВ-приставку выбрать в 2022-м: семь популярных моделей

Мультимедийные коробочки, продляющие жизнь старым телевизорам, набирают популярность в России. Настолько, что "Сбер" объявил о полной локализации производства... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:00

2022-02-16T08:00

2022-02-16T08:08

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Мультимедийные коробочки, продляющие жизнь старым телевизорам, набирают популярность в России. Настолько, что "Сбер" объявил о полной локализации производства фирменной ТВ-приставки SberBox. На какие недорогие модели стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Xiaomi Mi TV StickЦена: от трех тысяч рублейМедиаплеер от Xiaomi в топах продаж с момента выхода в 2020-м. Это компактное устройство, чуть больше USB-флешек прошлого, незаметно вышедших из обихода. Но в корпусе скрывается полноценное устройство, работающее на Android и подключаемое к телевизору (или монитору) через HDMI. Процессор — Amlogic S805Y с одним гигабайтом оперативной и восемью гигабайтами постоянной памяти. Размер ОЗУ — тут главная проблема. Для ресурсоемкого софта маловато. Впрочем, можно инсталлировать практически любые приложения (и даже простые игры) из магазина Google Play — как и на смартфон. Допустимо даже вручную ставить APK-файлы, но это уже исключительно на свой страх и риск. Медиаплеер обеспечивает доступ к разным онлайн-ресурсам, в том числе к IPTV: например, модным онлайн-кинотеатрам. Естественно, подписку придется оплатить отдельно. А вот посмотреть YouTube получится и бесплатно, но с одним важным ограничением: максимальное разрешение — 1080p. Расплата за компактность — нередко изделие Xiaomi выходит из строя из-за перегрева.Apple TV 4K (2021)Цена: от 17 тысяч рублейНа другом полюсе рынка умных приставок — устройство от Apple, серьезно обновленное в конце 2021-го. Сравнительно крупное и напрямую в HDMI-порт не подключится. Зато нашлось место под LAN, а значит, гаджет способен выходить в Сеть по проводному соединению. Само собой — полная интеграция в экосистему Apple с моментальным подключением к iPhone и легкой настройкой по Apple ID. И работает не только с Apple TV+, но и Netfix, YouTube, IVI, а также другими стриминговыми сервисами. Собственная память — 32 или 64 гигабайта, используется для приложений и игр с популярного у "яблочников" сервиса Apple Arcade. Разрешение — 4K с частотой 60 кадров в секунду, поддержка HDR10, Dolby Vision и Dolby Atmos. В общем, желателен современный телевизор. В комплекте — довольно удобный пульт, но можно управлять и с других устройств Apple, например с экрана iPhone. Проблему с голосовым поиском Siri решили в iOS 15.2 — приставка отлично понимает голосовые команды. Недостатков два: цена и трудности в настройке для тех, кто не владеет другими гаджетами из Купертино.SberBoxЦена: от 2,5 тысячи рублейГаджет от "Сбера" завоевал популярность благодаря разумной цене и активной рекламной кампании. Есть даже своя оболочка Star OS, которая — для удобства — всего лишь надстройка над Android. Правда, установка сторонних приложений (в виде APK-файла) несколько затруднена и требует определенных знаний, которые можно почерпнуть из форумов народных умельцев. Благодаря процессору Amlogic S905Y2 с двумя гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами постоянной памяти воспроизводится контент в 4K. Однако устройство не очень дружит с такими стриминговыми сервисами, как Netflix. По замыслу разработчиков, пользователю хватит эфирного вещания и подписки на Okko или IVI. Ну и голосового помощника "Салют", на который, впрочем, часто жалуются в Сети из-за его скромного функционала. Среди минусов — задумчивость интерфейса и недоработки в программном обеспечении. Зато в комплекте — батарейки для пульта и блок питания.MECOOL KM9 Pro ClassicЦена: от четырех тысяч рублейИзвестная модель среди любителей чисто китайской бытовой техники. Выделяется широким набором физических портов: помимо HDMI и питания — LAN (для сетевого подключения), два USB, аудиовыход. Слот для карты памяти позволяет расширять накопитель на 16 гигабайт без монструозных переходников, изящно решая вопрос с локальным воспроизведением честно приобретенного контента. Приставка работает с чистым Android TV от Google, поддерживая Chromecast, беспроводную трансляцию со смартфона или компьютера. Видео воспроизводит вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду при разных протоколах HDR — результат уже зависит от телевизора. Взаимодействует практически со всеми стриминговыми сервисами, ограничений нет, а на комплектном Bluetooth-пульте выделены кнопки под YouTube, Amazon Prime и Google Play. Но без проблем все же не обошлось: пользователи часто сетуют на нестабильное соединение по Wi-Fi, а некоторые и вовсе столкнулись с внезапным выходом приставки из строя.Realme 4K Smart Google TV StickЦена: от четырех тысяч рублейНовинка от бренда realme, представленная под занавес 2021-го, — ранее компания таких устройств не выпускала. Максимально компактная приставка, выполненная в формате HDMI-стика с питанием по кабелю microUSB. В отличие от прямых конкурентов, работает на системе Google TV — видоизмененной оболочке Android TV. Главный плюс в том, что стик можно быстро настроить через приложение Google Home со смартфона. Чип Amlogic S905W2 c двумя гигабайтами оперативной и восемью гигабайтами постоянной памяти — то есть довольно шустрый медиаплеер, но не емкий. Некоторые подключают через хитрые переходники и хабы внешний накопитель. Видео, как следует из названия, — 4K при 60 кадрах в секунду, однако без Dolby Vision. Работает со всеми популярными сервисами, в том числе и российскими, вроде "Кинопоиска". Производительности хватает для запуска незамысловатой игрушки из Google Play или игровой сессии через GeForce Now. Но есть нюансы: устройство чувствительно к качеству сигнала Wi-Fi, а пульт иногда зависает и требует вытаскивания батареек.Amazon Fire TV Stick 4KЦена: от пяти тысяч рублейЕще один стик, популярный в России даже без официальных поставок. Amazon славится качественными недорогими гаджетами. Этот пережил несколько обновлений, последняя модель — 4K. Технически это мощное (по меркам медиаплееров) устройство на процессоре Mediatek MT8695 — молниеносно отзывается на команды, а интерфейс шустро перерисовывает анимации и экраны. Но оперативная память — лишь 1,5 гигабайта, постоянная — восемь. В этом вся логика Amazon, ведь устройство должно работать в закрытой экосистеме, хоть и с оболочкой Fire TV OS, основанной на Android. Сторонние приложения установить можно, хотя это и потребует дополнительных усилий. Вообще, приставка от Amazon напоминает конструктор, который требует доработки, если пользователь хочет выжать из нее максимум. Например, нет русского языка, а базовый набор стриминговых сервисов довольно ограничен, особенно для рынка, не такого как в США. Но отличная сборка и никакого перегрева."Яндекс.Модуль" — смарт-ТВ с "Алисой"Цена: от пяти тысяч рублейБыло бы странно, если бы пионер отечественного умного дома "Яндекс" не предлагал собственной приставки к телевизору, и в ноябре 2021-го она появилась. Устройство, хоть и выполнено в форм-факторе стика, называется "Модуль" и подключается к HDMI по проводу. Интересная мелочь, которая понравится гикам: для питания используется модный USB-С. Программным обеспечением служит оболочка "Яндекс.ТВ", встречающаяся в телевизорах. Предусмотрена полная интеграция с умным домом и, конечно, голосовым ассистентом "Алиса". Телевизор с "Модулем" во многом повторяет функционал многочисленных умных колонок, с поправкой на то, что микрофон — только в пульте и включается нажатием кнопки. Приложения — лишь из встроенного магазина "Яндекс.ТВ", что вряд ли устроит энтузиастов. Зато — контент в 4K при 60 кадрах в секунду и многоканальное HD-аудио. А вот вещание федеральных каналов — через сторонний софт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/tromb-1767860523.html

https://ria.ru/20210329/dom-1602936603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, яндекс, apple, netflix, google android, apple iphone, apple ios