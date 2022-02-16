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Какие приложения могут воровать личные данные
Эксперт назвала приложения, которые могут воровать личные данные - РИА Новости, 16.02.2022
Какие приложения могут воровать личные данные
Защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T02:18
2022-02-16T02:18
2022-02-16T02:18
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.Она напомнила, что к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО на телефонеШпионское ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Это может быть любое приложение, например, фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий, рассказала Лынова.Также, напоминает эксперт, чтобы избежать “заражения” смартфона, важно пользоваться официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store), хоть это и не всегда гарантирует безопасность скачиваемого ПО.
https://ria.ru/20211124/zabito-1760444391.html
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технологии, google
Эксперт назвала приложения, которые могут воровать личные данные
Аналитик Лынова: личные данные в смартфоне способно красть даже приложение "фонарик"