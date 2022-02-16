Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/prilozheniya-1773024221.html
Какие приложения могут воровать личные данные
Эксперт назвала приложения, которые могут воровать личные данные - РИА Новости, 16.02.2022
Какие приложения могут воровать личные данные
Защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T02:18
2022-02-16T02:18
технологии
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371801_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3e0d1786c08c8101a8e576608c096d7d.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.Она напомнила, что к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО на телефонеШпионское ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Это может быть любое приложение, например, фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий, рассказала Лынова.Также, напоминает эксперт, чтобы избежать “заражения” смартфона, важно пользоваться официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store), хоть это и не всегда гарантирует безопасность скачиваемого ПО.
https://ria.ru/20211124/zabito-1760444391.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371801_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_76f970ba0f2dfcea9b6925a59a566225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google
02:18 16.02.2022
 
Эксперт назвала приложения, которые могут воровать личные данные

Аналитик Лынова: личные данные в смартфоне способно красть даже приложение "фонарик"

© Depositphotos / сеотехнологияVoLTE 11022022 Молодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Depositphotos / сеотехнологияVoLTE 11022022
Молодые люди изучают настройки смартфонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
Она напомнила, что к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО на телефоне
Шпионское ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Это может быть любое приложение, например, фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий, рассказала Лынова.
Также, напоминает эксперт, чтобы избежать “заражения” смартфона, важно пользоваться официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store), хоть это и не всегда гарантирует безопасность скачиваемого ПО.
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 01:15
Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
 
ТехнологииGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала