https://ria.ru/20220216/prilozheniya-1773024221.html

Какие приложения могут воровать личные данные

Эксперт назвала приложения, которые могут воровать личные данные - РИА Новости, 16.02.2022

Какие приложения могут воровать личные данные

Защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T02:18

2022-02-16T02:18

2022-02-16T02:18

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.Она напомнила, что к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО на телефонеШпионское ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Это может быть любое приложение, например, фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий, рассказала Лынова.Также, напоминает эксперт, чтобы избежать “заражения” смартфона, важно пользоваться официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store), хоть это и не всегда гарантирует безопасность скачиваемого ПО.

https://ria.ru/20211124/zabito-1760444391.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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