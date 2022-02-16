https://ria.ru/20220216/pranki-1773084149.html

Пранкеры, изображавшие припадки в метро Москвы, получили 13 суток ареста

Пранкеры, изображавшие припадки в метро Москвы, получили 13 суток ареста - РИА Новости, 16.02.2022

Пранкеры, изображавшие припадки в метро Москвы, получили 13 суток ареста

Пранкеры, изображавшие припадки в московской подземке, задержаны полицией, по протоколам о мелком хулиганстве им дали 13 суток ареста на двоих, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:11

2022-02-16T12:11

2022-02-16T12:11

московский метрополитен

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пранкеры, изображавшие припадки в московской подземке, задержаны полицией, по протоколам о мелком хулиганстве им дали 13 суток ареста на двоих, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Установлено, что в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Калужская" до станции метро "Новые Черёмушки", молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров", - говорится в сообщении.Похожее происшествие с участием этого же шутника и его знакомого произошло на "Калужской", ролики были размещены в социальных сетях и распространились в СМИ.Пранкеры были задержаны, ими оказались 20-летний и 25-летний жители столицы."В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", и назначено судом административное наказание в виде административного ареста сроком на пять и восемь суток", - добавляется в релизе пресс-службы столичной полиции.В начале августа 2021 года пранкер Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", был приговорен к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Двое его соучастников были осуждены условно.

https://ria.ru/20220116/metro-1768124301.html

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московский метрополитен, москва, происшествия