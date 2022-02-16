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Путин призвал к строжайшей ответственности за противопожарную безопасность
Путин призвал к строжайшей ответственности за противопожарную безопасность - РИА Новости, 16.02.2022
Путин призвал к строжайшей ответственности за противопожарную безопасность
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне смягчения надзорных процедур для бизнеса ответственность за противопожарную безопасность должна быть строжайшей. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:20
2022-02-16T18:33
владимир путин
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне смягчения надзорных процедур для бизнеса ответственность за противопожарную безопасность должна быть строжайшей. Он назвал правильным тот факт, что государство последовательно снимает надзорную нагрузку с бизнеса, в первую очередь с малого и среднего."Но это, конечно же, не значит, что если компании не проверяют так, как прежде…, они могут пренебрегать установленными правилами и стандартами, тем более грубо нарушать их. Ответственность за жизнь и здоровье людей, за противопожарную безопасность должна быть строжайшей", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС.Он добавил, что при решении этих задач МЧС надо активнее взаимодействовать с общественными, добровольческими объединениями и волонтерами.
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владимир путин, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:20 16.02.2022 (обновлено: 18:33 16.02.2022)
 
Путин призвал к строжайшей ответственности за противопожарную безопасность

Президент Путин: ответственность за противопожарную безопасность должна быть строжайшей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник противопожарной службы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне смягчения надзорных процедур для бизнеса ответственность за противопожарную безопасность должна быть строжайшей. Он назвал правильным тот факт, что государство последовательно снимает надзорную нагрузку с бизнеса, в первую очередь с малого и среднего.
"Но это, конечно же, не значит, что если компании не проверяют так, как прежде…, они могут пренебрегать установленными правилами и стандартами, тем более грубо нарушать их. Ответственность за жизнь и здоровье людей, за противопожарную безопасность должна быть строжайшей", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС.
Он добавил, что при решении этих задач МЧС надо активнее взаимодействовать с общественными, добровольческими объединениями и волонтерами.
Бывший директор ООО ИСК Ресурс Никита Чередниченко, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня, во время оглашения приговора в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Владимир ПутинОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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