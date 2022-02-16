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Минск хочет максимально задействовать российские порты, заявил Макей
Минск хочет максимально задействовать российские порты, заявил Макей - РИА Новости, 16.02.2022
Минск хочет максимально задействовать российские порты, заявил Макей
Минск ведет активную работу, чтобы по максимуму задействовать российские порты для перевалки белорусских экспортных грузов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:07
2022-02-16T12:16
белоруссия
экономика
владимир макей
россия
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Минск ведет активную работу, чтобы по максимуму задействовать российские порты для перевалки белорусских экспортных грузов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Уже существует ряд договоренностей о перевалке белорусских грузов через российские порты. Эта работа продолжается. Это не однодневный процесс, выход на максимально эффективные результаты потребует определенного времени, усилий и финансов", - сказал министр на пресс-конференции.Он добавил, что в настоящее время белорусские специалисты "плотно занимаются этим вопросом". "Поверьте, это не сказки, не воздушные замки, а конкретная работа, чтобы активно задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов. Это – и подстраховка на будущее", - сказал Макей.Министр также высказал мнение, что рано или поздно ситуация на западном направлении в этой части тоже нормализуется. Но сейчас, продолжил Макей, если западные партнеры Белоруссии не хотят такого сотрудничества, Минск должен принимать шаги, чтобы нейтрализовать негативные последствия, например, от ограничения транзита белорусских грузов в литовские, латвийские порты.
https://ria.ru/20210911/flot-1749695259.html
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белоруссия, экономика, владимир макей , россия
12:07 16.02.2022 (обновлено: 12:16 16.02.2022)
 
Минск хочет максимально задействовать российские порты, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей: Минск хочет максимально задействовать российские порты

© Фото : Морской порт Усть-ЛугаМорской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : Морской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Минск ведет активную работу, чтобы по максимуму задействовать российские порты для перевалки белорусских экспортных грузов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Уже существует ряд договоренностей о перевалке белорусских грузов через российские порты. Эта работа продолжается. Это не однодневный процесс, выход на максимально эффективные результаты потребует определенного времени, усилий и финансов", - сказал министр на пресс-конференции.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября 2021, 19:46
Белоруссия изучает перспективы создания собственного грузового флота
Он добавил, что в настоящее время белорусские специалисты "плотно занимаются этим вопросом". "Поверьте, это не сказки, не воздушные замки, а конкретная работа, чтобы активно задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов. Это – и подстраховка на будущее", - сказал Макей.
Министр также высказал мнение, что рано или поздно ситуация на западном направлении в этой части тоже нормализуется. Но сейчас, продолжил Макей, если западные партнеры Белоруссии не хотят такого сотрудничества, Минск должен принимать шаги, чтобы нейтрализовать негативные последствия, например, от ограничения транзита белорусских грузов в литовские, латвийские порты.
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 13:28
В Кремле обсуждают перенаправление транзита белорусских удобрений
 
БелоруссияЭкономикаВладимир МакейРоссия
 
 
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