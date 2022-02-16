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Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности
Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности - РИА Новости, 16.02.2022
Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности
Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:29
2022-02-16T17:38
в мире
оон
жаир болсонару
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости мирного урегулирования конфликтов.Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля."Главы государств выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости урегулирования конфликтов мирными, дипломатическими способами в соответствии с нормами международного права, в том числе Устава ООН", - говорится в сообщении.
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в мире, оон, жаир болсонару, владимир путин
17:29 16.02.2022 (обновлено: 17:38 16.02.2022)
 
Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности

Президенты Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости мирного урегулирования конфликтов.
Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля.
"Главы государств выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости урегулирования конфликтов мирными, дипломатическими способами в соответствии с нормами международного права, в том числе Устава ООН", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
17:01
Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно
 
В миреООНЖаир БолсонаруВладимир Путин
 
 
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