https://ria.ru/20220216/politika-1773178724.html
Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности
Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности - РИА Новости, 16.02.2022
Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности
Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:29
2022-02-16T17:29
2022-02-16T17:38
в мире
оон
жаир болсонару
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости мирного урегулирования конфликтов.Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля."Главы государств выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости урегулирования конфликтов мирными, дипломатическими способами в соответствии с нормами международного права, в том числе Устава ООН", - говорится в сообщении.
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в мире, оон, жаир болсонару, владимир путин
17:29 16.02.2022 (обновлено: 17:38 16.02.2022)
Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности
Президенты Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в мире