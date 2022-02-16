https://ria.ru/20220216/politika-1773178724.html

Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности

Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности - РИА Новости, 16.02.2022

Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности

Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:29

2022-02-16T17:29

2022-02-16T17:38

в мире

оон

жаир болсонару

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости мирного урегулирования конфликтов.Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля."Главы государств выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости урегулирования конфликтов мирными, дипломатическими способами в соответствии с нормами международного права, в том числе Устава ООН", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220216/putin-1773169483.html

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в мире, оон, жаир болсонару, владимир путин