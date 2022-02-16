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Путин и Болсонару обсудят взаимную торговлю России и Бразилии
Путин и Болсонару обсудят взаимную торговлю России и Бразилии - РИА Новости, 16.02.2022
Путин и Болсонару обсудят взаимную торговлю России и Бразилии
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят перспективы диверсификации структуры взаимной торговли России и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:35
2022-02-16T13:35
в мире
россия
бразилия
владимир путин
жаир болсонару
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят перспективы диверсификации структуры взаимной торговли России и Бразилии за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, говорится в материалах ко встрече."В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждаться перспективы диверсификации структуры взаимной торговли за счет увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичной продукции, наращивания объема взаимных инвестиций", - говорится в материалах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/braziliya-1773093555.html
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в мире, россия, бразилия, владимир путин, жаир болсонару
13:35 16.02.2022
 
Путин и Болсонару обсудят взаимную торговлю России и Бразилии

Президенты Путин и Болсонару обсудят структуру взаимной торговли России и Бразилии

© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят перспективы диверсификации структуры взаимной торговли России и Бразилии за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, говорится в материалах ко встрече.
"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждаться перспективы диверсификации структуры взаимной торговли за счет увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичной продукции, наращивания объема взаимных инвестиций", - говорится в материалах.
Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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