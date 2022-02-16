https://ria.ru/20220216/politika-1773107701.html

Путин и Болсонару обсудят взаимную торговлю России и Бразилии

Путин и Болсонару обсудят взаимную торговлю России и Бразилии - РИА Новости, 16.02.2022

Путин и Болсонару обсудят взаимную торговлю России и Бразилии

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят перспективы диверсификации структуры взаимной торговли России и... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:35

2022-02-16T13:35

2022-02-16T13:35

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бразилия

владимир путин

жаир болсонару

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят перспективы диверсификации структуры взаимной торговли России и Бразилии за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, говорится в материалах ко встрече."В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждаться перспективы диверсификации структуры взаимной торговли за счет увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичной продукции, наращивания объема взаимных инвестиций", - говорится в материалах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/braziliya-1773093555.html

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в мире, россия, бразилия, владимир путин, жаир болсонару