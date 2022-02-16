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Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 16.02.2022
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий
Департамент транспорта Москвы предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:09
2022-02-16T16:09
2022-02-16T16:09
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, в период с 9.00 17 февраля до 02.00 18 февраля в Москве ожидается дождь, мокрый снег, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы. Вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону - до 15-20 метров в секунду.
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москва, погода, авто
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о мокром снеге с дождем и ветре
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости.
Департамент транспорта Москвы предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий, сообщило
ведомство в своем Telegram-канале.
"По прогнозам синоптиков, в период с 9.00 17 февраля до 02.00 18 февраля в Москве ожидается дождь, мокрый снег, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы. Вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону - до 15-20 метров в секунду.