https://ria.ru/20220216/pogoda-1773149596.html

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий﻿

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий﻿ - РИА Новости, 16.02.2022

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий﻿

Департамент транспорта Москвы предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:09

2022-02-16T16:09

2022-02-16T16:09

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погода

авто

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, в период с 9.00 17 февраля до 02.00 18 февраля в Москве ожидается дождь, мокрый снег, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы. Вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону - до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20220216/pogoda-1773101016.html

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москва, погода, авто