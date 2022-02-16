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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 16.02.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Достаточно комфортная погода без осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха останется выше климатической нормы и составит до плюс 2 градусов,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T07:59
2022-02-16T07:59
общество
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Достаточно комфортная погода без осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха останется выше климатической нормы и составит до плюс 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она отметила, что такой температурный режим на 5-6 градусов выше того, что положено по климату для середины февраля.Синоптик также сообщила, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление немного снизится и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что почти около нормы.
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общество, москва
07:59 16.02.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк пообещала москвичам в среду до плюс двух градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТеплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Достаточно комфортная погода без осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха останется выше климатической нормы и составит до плюс 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Погода у нас сохранится достаточно комфортная, теплее обычного, обойдется без осадков. В течение дня температура в городе повысится до нуля-плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3", - сообщила Волосюк.
Она отметила, что такой температурный режим на 5-6 градусов выше того, что положено по климату для середины февраля.
Синоптик также сообщила, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление немного снизится и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что почти около нормы.
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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