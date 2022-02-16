https://ria.ru/20220216/pitanie-1773045798.html

"Правда тела". Питание после COVID-19

"Правда тела". Питание после COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

"Правда тела". Питание после COVID-19

У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест).

2022-02-16T12:00

2022-02-16T12:00

2022-02-16T12:00

правда тела

подкаст

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773045492_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_7a6b86e4986f71b253d51cdce3fd1f52.png

"Правда тела". Питание после COVID-19 У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест). audio/mpeg

"Правда тела". Питание после COVID-19 У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест). audio/mpeg

С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Как использовать в своем рационе квашеную капусту (где и витамина С больше, чем в апельсинах, и большая польза для кишечника)? Что делать при потере мышечной массы при COVID? И почему некоторым людям (особенно при “омикроне”) может очень хотеться есть? Отвечает диетолог, гастроэнтеролог, работавшая в “красной зоне”, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.02:10 Почему на некоторых людей во время омикрона нападает “жор”04:34 Если человек заболел ковидом: нужно ли изменить рацион05:21 Зачем есть зеленые овощи и причем здесь дефицит магния07:51 Суперфуд “квашеная капуста”13:55 Потеря мышечной массы при ковиде ( и что с этим делать)16:10 Можно ли при депрессии и нервозности помочь себе витаминами18:15 “Слабость, которую мы чувствуем - часто за счет дефицита магния”19:19 “Чтобы нервные волокна хорошо функционировали, им нужен жир”19:43 Зачем нужно есть зеленые бананы и горький шоколад21:11 Кому нужно лечебное питание и как его употреблять22:55 Поход в ресторан как терапевтическая мераСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, коронавирус covid-19, аудио