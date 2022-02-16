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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220216/pitanie-1773045798.html
"Правда тела". Питание после COVID-19
"Правда тела". Питание после COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
"Правда тела". Питание после COVID-19
У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест).
2022-02-16T12:00
2022-02-16T12:00
правда тела
подкаст
коронавирус covid-19
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"Правда тела". Питание после COVID-19
У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест).
audio/mpeg
"Правда тела". Питание после COVID-19
У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест).
audio/mpeg
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Как использовать в своем рационе квашеную капусту (где и витамина С больше, чем в апельсинах, и большая польза для кишечника)? Что делать при потере мышечной массы при COVID? И почему некоторым людям (особенно при “омикроне”) может очень хотеться есть? Отвечает диетолог, гастроэнтеролог, работавшая в “красной зоне”, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.02:10 Почему на некоторых людей во время омикрона нападает “жор”04:34 Если человек заболел ковидом: нужно ли изменить рацион05:21 Зачем есть зеленые овощи и причем здесь дефицит магния07:51 Суперфуд “квашеная капуста”13:55 Потеря мышечной массы при ковиде ( и что с этим делать)16:10 Можно ли при депрессии и нервозности помочь себе витаминами18:15 “Слабость, которую мы чувствуем - часто за счет дефицита магния”19:19 “Чтобы нервные волокна хорошо функционировали, им нужен жир”19:43 Зачем нужно есть зеленые бананы и горький шоколад21:11 Кому нужно лечебное питание и как его употреблять22:55 Поход в ресторан как терапевтическая мераСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, коронавирус covid-19, аудио
12:00 16.02.2022
 

"Правда тела". Питание после COVID-19

Правда тела
"Правда тела". Питание после COVID-19
12:00
Читать ria.ru в
У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест).
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
Как использовать в своем рационе квашеную капусту (где и витамина С больше, чем в апельсинах, и большая польза для кишечника)? Что делать при потере мышечной массы при COVID? И почему некоторым людям (особенно при “омикроне”) может очень хотеться есть? Отвечает диетолог, гастроэнтеролог, работавшая в “красной зоне”, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
02:10 Почему на некоторых людей во время омикрона нападает “жор”
04:34 Если человек заболел ковидом: нужно ли изменить рацион
05:21 Зачем есть зеленые овощи и причем здесь дефицит магния
07:51 Суперфуд “квашеная капуста”
13:55 Потеря мышечной массы при ковиде ( и что с этим делать)
16:10 Можно ли при депрессии и нервозности помочь себе витаминами
18:15 “Слабость, которую мы чувствуем - часто за счет дефицита магния”
19:19 “Чтобы нервные волокна хорошо функционировали, им нужен жир”
19:43 Зачем нужно есть зеленые бананы и горький шоколад
21:11 Кому нужно лечебное питание и как его употреблять
22:55 Поход в ресторан как терапевтическая мера
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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