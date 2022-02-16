https://ria.ru/20220216/peregovory-1773182821.html

Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности, заявили в МИД

Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 16.02.2022

Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности, заявили в МИД

Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:47

2022-02-16T17:47

2022-02-16T17:47

мария захарова

сша

нато

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Бесконечные переговоры не в наших интересах, но мы готовы продолжить диалог с учетом сохранения комплексности и целостности нашей инициативы о гарантиях безопасности", - сказала она в ходе брифинга.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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мария захарова, сша, нато, безопасность, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)