Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/peregovory-1773182821.html
Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности, заявили в МИД
Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 16.02.2022
Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности, заявили в МИД
Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:47
2022-02-16T17:47
мария захарова
сша
нато
безопасность
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_41f789b4914f974c89b722e74b802b22.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Бесконечные переговоры не в наших интересах, но мы готовы продолжить диалог с учетом сохранения комплексности и целостности нашей инициативы о гарантиях безопасности", - сказала она в ходе брифинга.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_242dc55beae8dff340455a3b10d49e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, сша, нато, безопасность, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:47 16.02.2022
 
Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: бесконечные переговоры по безопасности не в наших интересах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Бесконечные переговоры не в наших интересах, но мы готовы продолжить диалог с учетом сохранения комплексности и целостности нашей инициативы о гарантиях безопасности", - сказала она в ходе брифинга.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
 
Мария ЗахароваСШАНАТОБезопасностьРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала