https://ria.ru/20220216/peregovory-1773182460.html

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции - РИА Новости, 16.02.2022

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой отношения между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:45

2022-02-16T17:45

2022-02-16T18:03

россия

турция

мид турции

мевлют чавушоглу

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дмитрий кулеба

украина

мид украины

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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой отношения между Москвой и Киевом, сообщает телеканал NTV."Последние новости: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с министрами иностранных дел России и Украины напряженность между Москвой и Киевом", - информирует телеканал.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщал журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773118931.html

https://ria.ru/20220213/turtsiya-1772610491.html

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