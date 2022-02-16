https://ria.ru/20220216/peregovory-1773119121.html
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.02.2022
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:57
2022-02-16T16:57
2022-02-16T17:00
владимир путин
жаир болсонару
россия
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773118496_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_c992151ef8c8f67a04d3cf7836b12cf1.jpg
Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве.
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773118496_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_9e72164be6a2ce4d4f33c3b2e454ff34.jpg
LIVE: Пресс-конференция Путина и Болсонару после встречи
LIVE: Пресс-конференция Путина и Болсонару после встречи
2022-02-16T16:57
true
PT15M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, жаир болсонару, россия, бразилия, видео
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве.
2022-02-16T16:57
true
PT15M43S
16:57 16.02.2022 (обновлено: 17:00 16.02.2022)
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве.