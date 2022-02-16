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Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.02.2022
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве. РИА Новости, 16.02.2022
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владимир путин
жаир болсонару
россия
бразилия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве.
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LIVE: Пресс-конференция Путина и Болсонару после встречи
LIVE: Пресс-конференция Путина и Болсонару после встречи
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владимир путин, жаир болсонару, россия, бразилия, видео
Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве.
2022-02-16T16:57
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16:57 16.02.2022 (обновлено: 17:00 16.02.2022)
 

Переговоры Путина и Болсонару в Москве. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Москве.
 
Владимир ПутинЖаир БолсонаруРоссияБразилия
 
 
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