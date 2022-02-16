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Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента - РИА Новости, 16.02.2022
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента
Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:29
2022-02-16T17:30
общество
госдума рф
пенсия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил соответствующий документ. Он попросил депутатов Госдумы рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.В документе указано, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.Ранее поручение об увеличении военных пенсий дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html
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общество, госдума рф, пенсия
16:29 16.02.2022 (обновлено: 17:30 16.02.2022)
 
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента

Госдума приняла законопроект об индексации военных пенсий на 8,6 процента с 1 января

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил соответствующий документ. Он попросил депутатов Госдумы рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.

"Размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — отмечается в пояснительной записке.

В документе указано, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.
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В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.
Ранее поручение об увеличении военных пенсий дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек.
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