https://ria.ru/20220216/otravlenie-1773205607.html

В Подмосковье младенец отравился наркотиками

В Подмосковье младенец отравился наркотиками - РИА Новости, 16.02.2022

В Подмосковье младенец отравился наркотиками

Ребенок отравился наркотиками в подмосковных Мытищах, он жив и находится под наблюдением врачей, полиция проводит проверку, сообщается на сайте ГУ МВД по... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:33

2022-02-16T19:33

2022-02-16T19:34

происшествия

ольга врадий

московская область (подмосковье)

мытищи

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96722/81/967228195_0:160:3279:2004_1920x0_80_0_0_6f9a82846d04726849cb7c45b6024713.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ребенок отравился наркотиками в подмосковных Мытищах, он жив и находится под наблюдением врачей, полиция проводит проверку, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.По данным ведомства, из медучреждения поступило сообщение о том, что ребенок 2021 года рождения отравился "предположительно наркотическим веществом растительного происхождения"."Полиция выясняет, каким образом запрещенное вещество попало к малолетнему ребёнку, а также все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.Отмечается, что ребенок находится под наблюдением врачей. Семья на учете не стояла, отец ребенка уже опрошен.В Telegram-канале прокуратуры Подмосковья сообщается, что ведомство также проводит проверку."Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе родителей, по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.К проверке произошедшего подключились и следователи СК."В медицинское учреждение был госпитализирован 11-месячный ребёнок с признаками отравления неустановленным веществом. По данному факту следователем СО по городу Мытищи незамедлительно была организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - отметила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Следователи производят осмотр места происшествия, опрашивают родителей мальчика, а также изучают жилищные условия ребёнка, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.

https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html

https://ria.ru/20210726/moskva-1742878053.html

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье), мытищи, следственный комитет россии (ск рф)