https://ria.ru/20220216/otravlenie-1773205607.html
В Подмосковье младенец отравился наркотиками
В Подмосковье младенец отравился наркотиками - РИА Новости, 16.02.2022
В Подмосковье младенец отравился наркотиками
Ребенок отравился наркотиками в подмосковных Мытищах, он жив и находится под наблюдением врачей, полиция проводит проверку, сообщается на сайте ГУ МВД по... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:33
2022-02-16T19:33
2022-02-16T19:34
происшествия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
мытищи
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ребенок отравился наркотиками в подмосковных Мытищах, он жив и находится под наблюдением врачей, полиция проводит проверку, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.По данным ведомства, из медучреждения поступило сообщение о том, что ребенок 2021 года рождения отравился "предположительно наркотическим веществом растительного происхождения"."Полиция выясняет, каким образом запрещенное вещество попало к малолетнему ребёнку, а также все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.Отмечается, что ребенок находится под наблюдением врачей. Семья на учете не стояла, отец ребенка уже опрошен.В Telegram-канале прокуратуры Подмосковья сообщается, что ведомство также проводит проверку."Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе родителей, по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.К проверке произошедшего подключились и следователи СК."В медицинское учреждение был госпитализирован 11-месячный ребёнок с признаками отравления неустановленным веществом. По данному факту следователем СО по городу Мытищи незамедлительно была организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - отметила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Следователи производят осмотр места происшествия, опрашивают родителей мальчика, а также изучают жилищные условия ребёнка, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.
https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html
https://ria.ru/20210726/moskva-1742878053.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье), мытищи, следственный комитет россии (ск рф)
19:33 16.02.2022 (обновлено: 19:34 16.02.2022)
В Подмосковье младенец отравился наркотиками
В Мытищах ребенок 2021 года рождения отравился наркотиками, полиция проводит проверку
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ребенок отравился наркотиками в подмосковных Мытищах, он жив и находится под наблюдением врачей, полиция проводит проверку, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.
По данным ведомства, из медучреждения поступило сообщение о том, что ребенок 2021 года рождения отравился "предположительно наркотическим веществом растительного происхождения".
"Полиция выясняет, каким образом запрещенное вещество попало к малолетнему ребёнку, а также все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок находится под наблюдением врачей. Семья на учете не стояла, отец ребенка уже опрошен.
В Telegram
-канале прокуратуры Подмосковья
сообщается, что ведомство также проводит проверку.
"Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе родителей, по исполнению ими своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.
К проверке произошедшего подключились и следователи СК
.
"В медицинское учреждение был госпитализирован 11-месячный ребёнок с признаками отравления неустановленным веществом. По данному факту следователем СО по городу Мытищи
незамедлительно была организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - отметила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий
.
Следователи производят осмотр места происшествия, опрашивают родителей мальчика, а также изучают жилищные условия ребёнка, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.