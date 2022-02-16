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Путин отметил восстановление отношений России и Бразилии
Путин отметил восстановление отношений России и Бразилии - РИА Новости, 16.02.2022
Путин отметил восстановление отношений России и Бразилии
Отношения России и Бразилии, прерванные из-за пандемии коронавируса, сейчас восстанавливаются, заявил Владимир Путин на встрече с бразильским президентом Жаиром РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:18
2022-02-16T16:17
в мире
россия
бразилия
москва
владимир путин
жаир болсонару
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Отношения России и Бразилии, прерванные из-за пандемии коронавируса, сейчас восстанавливаются, заявил Владимир Путин на встрече с бразильским президентом Жаиром Болсонару."Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87 процентов", — отметил Путин.Он также добавил, что по указанию Болсонару в Москве побывали ведущие министры бразильского правительства. Кроме того, сегодня проходит встреча глав Минобороны и МИД в формате "два плюс два".В свою очередь, Болсонару подчеркнул, что стороны готовы к сотрудничеству."Я уверен, что мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы. &lt;...&gt; Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной", — сказал он.Путин пригласил бразильского лидера в Россию в декабре.
https://ria.ru/20220216/braziliya-1773123500.html
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в мире, россия, бразилия, москва, владимир путин, жаир болсонару
14:18 16.02.2022 (обновлено: 16:17 16.02.2022)
 
Путин отметил восстановление отношений России и Бразилии

Президент Путин: отношения России и Бразилии восстанавливаются

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент Российской Федерации Владимир Путин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Отношения России и Бразилии, прерванные из-за пандемии коронавируса, сейчас восстанавливаются, заявил Владимир Путин на встрече с бразильским президентом Жаиром Болсонару.
"Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87 процентов", — отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
14:29
Путин назвал Бразилию ведущим российским партнером в Латинской Америке
Он также добавил, что по указанию Болсонару в Москве побывали ведущие министры бразильского правительства. Кроме того, сегодня проходит встреча глав Минобороны и МИД в формате "два плюс два".
В свою очередь, Болсонару подчеркнул, что стороны готовы к сотрудничеству.
"Я уверен, что мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы. <...> Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной", — сказал он.
Путин пригласил бразильского лидера в Россию в декабре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
04:40
Межгосударственные отношения России и Бразилии
 
В миреРоссияБразилияМоскваВладимир ПутинЖаир Болсонару
 
 
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