https://ria.ru/20220216/otnosheniya-1773120069.html

Путин отметил восстановление отношений России и Бразилии

Путин отметил восстановление отношений России и Бразилии - РИА Новости, 16.02.2022

Путин отметил восстановление отношений России и Бразилии

Отношения России и Бразилии, прерванные из-за пандемии коронавируса, сейчас восстанавливаются, заявил Владимир Путин на встрече с бразильским президентом Жаиром РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:18

2022-02-16T14:18

2022-02-16T16:17

в мире

россия

бразилия

москва

владимир путин

жаир болсонару

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Отношения России и Бразилии, прерванные из-за пандемии коронавируса, сейчас восстанавливаются, заявил Владимир Путин на встрече с бразильским президентом Жаиром Болсонару."Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87 процентов", — отметил Путин.Он также добавил, что по указанию Болсонару в Москве побывали ведущие министры бразильского правительства. Кроме того, сегодня проходит встреча глав Минобороны и МИД в формате "два плюс два".В свою очередь, Болсонару подчеркнул, что стороны готовы к сотрудничеству."Я уверен, что мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы. <...> Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной", — сказал он.Путин пригласил бразильского лидера в Россию в декабре.

https://ria.ru/20220216/braziliya-1773123500.html

https://ria.ru/20220216/diplomatiya-1772694171.html

россия

бразилия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бразилия, москва, владимир путин, жаир болсонару