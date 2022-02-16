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Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет
Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет - РИА Новости, 16.02.2022
Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет
Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, тема нападения на Украину не имеет под собой никакой доказательной базы, заявила спикер РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T01:12
2022-02-16T01:12
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, тема нападения на Украину не имеет под собой никакой доказательной базы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер Совфеда отметила, что президент России Владимир Путин уже сформулировал позицию: РФ со своей стороны сделает все, чтобы войны с Украиной не было "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда".Как подчеркнула Матвиенко, российско-украинские отношения переживают, мягко говоря, не лучшие времена. "Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", - сказала она.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html
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россия, украина, в мире
01:12 16.02.2022
 
Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет

Спикер Совфеда Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, тема нападения на Украину не имеет под собой никакой доказательной базы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления", - сказала она "Парламентской газете".
Спикер Совфеда отметила, что президент России Владимир Путин уже сформулировал позицию: РФ со своей стороны сделает все, чтобы войны с Украиной не было "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда".
Как подчеркнула Матвиенко, российско-украинские отношения переживают, мягко говоря, не лучшие времена. "Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", - сказала она.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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