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Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет

Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет - РИА Новости, 16.02.2022

Матвиенко: оснований обвинять Россию в агрессивных намерениях нет

Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, тема нападения на Украину не имеет под собой никакой доказательной базы, заявила спикер РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T01:12

2022-02-16T01:12

2022-02-16T01:12

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украина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, тема нападения на Украину не имеет под собой никакой доказательной базы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер Совфеда отметила, что президент России Владимир Путин уже сформулировал позицию: РФ со своей стороны сделает все, чтобы войны с Украиной не было "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда".Как подчеркнула Матвиенко, российско-украинские отношения переживают, мягко говоря, не лучшие времена. "Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", - сказала она.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html

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