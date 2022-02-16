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В Совбезе предостерегли от перенасыщения Украины оружием
В Совбезе предостерегли от перенасыщения Украины оружием - РИА Новости, 16.02.2022
В Совбезе предостерегли от перенасыщения Украины оружием
Перенасыщение Украины оружием может вызвать у ее военных иллюзию непобедимости, подтолкнуть к провоцированию открытого военного столкновения в Донбассе, заявил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:18
2022-02-16T16:18
донбасс
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
михаил попов
совет безопасности рф
россия
оружие
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Перенасыщение Украины оружием может вызвать у ее военных иллюзию непобедимости, подтолкнуть к провоцированию открытого военного столкновения в Донбассе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Насыщение, а точнее перенасыщение Украины различными видами вооружений, к сожалению, могут вызвать у некоторых руководителей военного ведомства этой страны, а также представителей националистических группировок, находящихся в районах, граничащих с Луганской и Донецкой республиками, иллюзию непобедимости и подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения", - сказал Попов в интервью "Российской газете"."Когда в регионе сконцентрировано такое количество вооруженных сил и военной техники, бывает достаточно одного случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой", - добавил он.
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донбасс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, михаил попов, совет безопасности рф, россия, оружие
16:18 16.02.2022
 
В Совбезе предостерегли от перенасыщения Украины оружием

Замсекретаря Совбеза Попов: перенасыщение Украины оружием ведет к провокациям в Донбассе

© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed ForcesУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed Forces
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Перенасыщение Украины оружием может вызвать у ее военных иллюзию непобедимости, подтолкнуть к провоцированию открытого военного столкновения в Донбассе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"Насыщение, а точнее перенасыщение Украины различными видами вооружений, к сожалению, могут вызвать у некоторых руководителей военного ведомства этой страны, а также представителей националистических группировок, находящихся в районах, граничащих с Луганской и Донецкой республиками, иллюзию непобедимости и подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
"Когда в регионе сконцентрировано такое количество вооруженных сил и военной техники, бывает достаточно одного случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой", - добавил он.
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ДонбассВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМихаил ПоповСовет Безопасности РФРоссияОружие
 
 
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