03:46 16.02.2022 (обновлено: 03:51 16.02.2022)
Байден назначил производителей оружия ответственными за "эпидемию насилия"
Президент США Байден назначил производителей оружия ответственными за "эпидемию насилия"
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден высказался о необходимости финансово отвечать производителям оружия, если они не изменят подходы к бизнесу.
"Вместе мы сможем донести до производителей и продавцов оружия: они могут или изменить свою бизнес-модель, чтобы быть частью преодоления эпидемии вооруженного насилия, или понесут финансовую ответственность", - говорится в заявлении Байдена в связи с досудебным соглашением родных жертв стрельбы в школе в США.
Компенсации в 73 миллионов долларов от компании-производителя оружия Remington добились семьи пятерых детей и четверых взрослых из убитых в декабре 2012 года в начальной школе в Ньютауне, штат Коннектикут: тогда 20-летний мужчина убил 26 человек, 20 из них были детьми 6-7 лет, до атаки на школу преступник застрелил мать, когда на место прибыли правоохранители, мужчина покончил с собой.
Семьи погибших обратились с судебным иском в 2015 году, они заявили, что компания не должна продавать такое опасное оружие: преступник использовал полуавтоматическое ружье, которое впоследствии запретили к продаже в ряде штатов.
В заявлении Байдена говорится, что заключение соглашения о компенсации не сотрет боли родителей, потерявших детей, но "так начнется необходимая работа по привлечению производителей к ответственности за создание оружия войны и его безответственное распространение".
По данным из открытых источников, в 23 штатах и округе Колумбия с начала года произошло 49 случаев массовой стрельбы.
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