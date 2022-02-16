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Байден назначил производителей оружия ответственными за "эпидемию насилия"

Байден назначил производителей оружия ответственными за "эпидемию насилия" - РИА Новости, 16.02.2022

Байден назначил производителей оружия ответственными за "эпидемию насилия"

Президент США Джо Байден высказался о необходимости финансово отвечать производителям оружия, если они не изменят подходы к бизнесу. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T03:46

2022-02-16T03:46

2022-02-16T03:51

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден высказался о необходимости финансово отвечать производителям оружия, если они не изменят подходы к бизнесу.Компенсации в 73 миллионов долларов от компании-производителя оружия Remington добились семьи пятерых детей и четверых взрослых из убитых в декабре 2012 года в начальной школе в Ньютауне, штат Коннектикут: тогда 20-летний мужчина убил 26 человек, 20 из них были детьми 6-7 лет, до атаки на школу преступник застрелил мать, когда на место прибыли правоохранители, мужчина покончил с собой.Семьи погибших обратились с судебным иском в 2015 году, они заявили, что компания не должна продавать такое опасное оружие: преступник использовал полуавтоматическое ружье, которое впоследствии запретили к продаже в ряде штатов.В заявлении Байдена говорится, что заключение соглашения о компенсации не сотрет боли родителей, потерявших детей, но "так начнется необходимая работа по привлечению производителей к ответственности за создание оружия войны и его безответственное распространение".По данным из открытых источников, в 23 штатах и округе Колумбия с начала года произошло 49 случаев массовой стрельбы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/ssha-1772345400.html

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