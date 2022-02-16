https://ria.ru/20220216/operativnik-1773194275.html
Глава СК поручил разобраться в смерти пермяка от действий оперативника
Глава СК поручил разобраться в смерти пермяка от действий оперативника - РИА Новости, 16.02.2022
Глава СК поручил разобраться в смерти пермяка от действий оперативника
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в смерти жителя Перми, скончавшегося в своей квартире от травмы, нанесенной ему оперативником,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:25
2022-02-16T18:25
2022-02-16T18:25
александр бастрыкин
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в смерти жителя Перми, скончавшегося в своей квартире от травмы, нанесенной ему оперативником, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, в квартире одного из домов в Перми было найдено тело мужчины 1973 года рождения. Как установило следствие, 10 февраля оперативник уголовного розыска из отдела полиции №3 пермского управления МВД, работая по материалу проверки о хищении имущества мужчины 1973 года рождения, пришёл в квартиру потерпевшего. Там он, пресекая противоправные деяния, причинил хозяину травму, от которой тот скончался. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)."Сотруднику полиции предъявлено обвинение, и судом избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.Также СК РФ информирует, что глава ведомства Александр Бастрыкин попросил разобраться в ситуации и тщательным образом установить все обстоятельства случившегося."Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ситуации", - указано в релизе.
https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772883333.html
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александр бастрыкин, происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Глава СК поручил разобраться в смерти пермяка от действий оперативника
Глава СК Бастрыкин поручил разобраться в смерти пермяка от действий оперативника