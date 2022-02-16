https://ria.ru/20220216/obvineniya-1773164671.html

Захарова назвала обвинения в адрес России по военным учениям абсурдными

Захарова назвала обвинения в адрес России по военным учениям абсурдными - РИА Новости, 16.02.2022

Захарова назвала обвинения в адрес России по военным учениям абсурдными

Обвинения в адрес Москвы по военным учениям абсурдны, Россия готова отвечать на все вопросы и призывает Запад к конструктиву, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:51

2022-02-16T16:51

2022-02-16T17:05

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы по военным учениям абсурдны, Россия готова отвечать на все вопросы и призывает Запад к конструктиву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на абсурдность обвинений в наш адрес, мы никогда не пытались уклоняться от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства. Еще раз повторю – нам скрывать нечего. Мы действуем открыто, мы действуем транспарентно, мы готовы отвечать на вопросы", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, Москва призывает партнеров прекратить нагнетать истерию, "направить энергию в конструктивное русло".

https://ria.ru/20220216/ukraina-1773164021.html

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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова