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Захарова назвала обвинения в адрес России по военным учениям абсурдными
Захарова назвала обвинения в адрес России по военным учениям абсурдными - РИА Новости, 16.02.2022
Захарова назвала обвинения в адрес России по военным учениям абсурдными
Обвинения в адрес Москвы по военным учениям абсурдны, Россия готова отвечать на все вопросы и призывает Запад к конструктиву, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:51
2022-02-16T17:05
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы по военным учениям абсурдны, Россия готова отвечать на все вопросы и призывает Запад к конструктиву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на абсурдность обвинений в наш адрес, мы никогда не пытались уклоняться от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства. Еще раз повторю – нам скрывать нечего. Мы действуем открыто, мы действуем транспарентно, мы готовы отвечать на вопросы", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, Москва призывает партнеров прекратить нагнетать истерию, "направить энергию в конструктивное русло".
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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:51 16.02.2022 (обновлено: 17:05 16.02.2022)
 
Захарова назвала обвинения в адрес России по военным учениям абсурдными

Предстваитель МИД Захарова: обвинения Запада в адрес России по военным учениям абсурдны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы по военным учениям абсурдны, Россия готова отвечать на все вопросы и призывает Запад к конструктиву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на абсурдность обвинений в наш адрес, мы никогда не пытались уклоняться от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства. Еще раз повторю – нам скрывать нечего. Мы действуем открыто, мы действуем транспарентно, мы готовы отвечать на вопросы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16:49
Подтверждающих возможности "вторжения" России фактов нет, заявила Захарова
По ее словам, Москва призывает партнеров прекратить нагнетать истерию, "направить энергию в конструктивное русло".
 
МоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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