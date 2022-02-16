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Гражданина Израиля обвинили в хищении бывших активов Минобороны
Гражданина Израиля обвинили в хищении бывших активов Минобороны - РИА Новости, 16.02.2022
Гражданина Израиля обвинили в хищении бывших активов Минобороны
Гражданину Израиля Ревазу Шмерцу предъявлено новое обвинение - в хищении имущества 16 компаний, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:16
2022-02-16T19:16
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гражданину Израиля Ревазу Шмерцу предъявлено новое обвинение - в хищении имущества 16 компаний, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер."В конце января следствие предъявило Шмерцу новое обвинение. Свою вину он категорически не признал", - сказал собеседник агентства.Следствие считает, что Шмерц в составе организованной группы в 2012-2014 годах похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны. Среди них помещения в центре Москвы, Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах. Ущерб пока не установлен, в постановлении указывается, что он составил "более одного миллиона рублей" – то есть особо крупный размер.Шмерц был арестован летом прошлого года. Тогда ему предъявили обвинение в хищении путем мошенничества объектов коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма" на сумму около 98 млн рублей. Вину по первому эпизоду он также не признает.По обоим эпизодам потерпевшей признана Зоя Душутина, которая, как утверждает защита, дала поручение продать свои компании и получила за них деньги. Позже она была объявлена в розыск и скрылась Канаде в рамках другого дела, возбужденного по заявлению Шмерца по тем же самым фактическим обстоятельствам. Теперь же ее признали потерпевшей.Зубер считает, что следствие с помощью данного дела пытается пересмотреть "уже ранее установленные обстоятельства в рамках первого дела, возбужденного в 2013 году, в котором Шмерц является потерпевшим"."Уже тогда следствию были представлены платежные документы, согласно которым Зоя Душутина и ее муж получили крупные суммы за проданные по их поручению компании, теперь же они при помощи следственных органов фактически пытаются вернуть себе проданное имущество, сохранив и деньги", - добавил адвокат.Он утверждает, что следствие не располагает доказательствами вины Шмерца, а лишь показаниями лиц, которые оговорили его. Защита неоднократно просила провести между ними очные ставки, однако следствие так и не сделало этого.Тверской суд Москвы 18 февраля рассмотрит ходатайство следователя столичного главка МВД, который просит оставить Шмерца в СИЗО до 8 апреля. Защита намерена просить отпустить израильтянина под залог или избрать ему любую другую меру пресечения, не связанную с арестом.По данным защиты, Шмерц - специалист в области IT-технологий, член еврейской общины России.
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происшествия, россия
19:16 16.02.2022
 
Гражданина Израиля обвинили в хищении бывших активов Минобороны

Адвокат: гражданина Израиля Шмерца обвинили в хищении бывших активов Минобороны

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуя Фемиды и юридическая литература
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гражданину Израиля Ревазу Шмерцу предъявлено новое обвинение - в хищении имущества 16 компаний, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.
"В конце января следствие предъявило Шмерцу новое обвинение. Свою вину он категорически не признал", - сказал собеседник агентства.
Следствие считает, что Шмерц в составе организованной группы в 2012-2014 годах похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны. Среди них помещения в центре Москвы, Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах. Ущерб пока не установлен, в постановлении указывается, что он составил "более одного миллиона рублей" – то есть особо крупный размер.
Шмерц был арестован летом прошлого года. Тогда ему предъявили обвинение в хищении путем мошенничества объектов коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма" на сумму около 98 млн рублей. Вину по первому эпизоду он также не признает.
По обоим эпизодам потерпевшей признана Зоя Душутина, которая, как утверждает защита, дала поручение продать свои компании и получила за них деньги. Позже она была объявлена в розыск и скрылась Канаде в рамках другого дела, возбужденного по заявлению Шмерца по тем же самым фактическим обстоятельствам. Теперь же ее признали потерпевшей.
Халил Арсланов - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
21 января 2020, 16:44
Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве
Зубер считает, что следствие с помощью данного дела пытается пересмотреть "уже ранее установленные обстоятельства в рамках первого дела, возбужденного в 2013 году, в котором Шмерц является потерпевшим".
"Уже тогда следствию были представлены платежные документы, согласно которым Зоя Душутина и ее муж получили крупные суммы за проданные по их поручению компании, теперь же они при помощи следственных органов фактически пытаются вернуть себе проданное имущество, сохранив и деньги", - добавил адвокат.
Он утверждает, что следствие не располагает доказательствами вины Шмерца, а лишь показаниями лиц, которые оговорили его. Защита неоднократно просила провести между ними очные ставки, однако следствие так и не сделало этого.
Тверской суд Москвы 18 февраля рассмотрит ходатайство следователя столичного главка МВД, который просит оставить Шмерца в СИЗО до 8 апреля. Защита намерена просить отпустить израильтянина под залог или избрать ему любую другую меру пресечения, не связанную с арестом.
По данным защиты, Шмерц - специалист в области IT-технологий, член еврейской общины России.
 
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