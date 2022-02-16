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Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину, заявил Гаврилов
Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину, заявил Гаврилов - РИА Новости, 16.02.2022
Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину, заявил Гаврилов
Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принимать Украину в свои ряды, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:23
2022-02-16T15:04
россия
константин гаврилов
украина
обсе
нато
в мире
йенс столтенберг
жозеп боррель
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принимать Украину в свои ряды, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Он подчеркнул, что необходимость выполнения указанной Декларации зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. "В свою очередь, действующая Конституция Украины от 28 июня 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада Украины руководствуется вышеупомянутым Актом", - отметил дипломат.Гаврилов добавил, что Россию удивили послания высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку оно не было адресовано им."Нас упомянутые ответы не удовлетворили, и мы ожидаем реакций государств-участников в национальном качестве", - заключил он.Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. 14 февраля Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание: в Москве получили "две маленькие бумажки - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы".
https://ria.ru/20220216/donbass-1773110729.html
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россия, константин гаврилов, украина, обсе, нато, в мире, йенс столтенберг, жозеп боррель, верховная рада украины, евросоюз
14:23 16.02.2022 (обновлено: 15:04 16.02.2022)
 
Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину, заявил Гаврилов

Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принимать Украину в свои ряды, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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Он подчеркнул, что необходимость выполнения указанной Декларации зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. "В свою очередь, действующая Конституция Украины от 28 июня 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада Украины руководствуется вышеупомянутым Актом", - отметил дипломат.
Гаврилов добавил, что Россию удивили послания высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку оно не было адресовано им.
"Нас упомянутые ответы не удовлетворили, и мы ожидаем реакций государств-участников в национальном качестве", - заключил он.
Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. 14 февраля Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание: в Москве получили "две маленькие бумажки - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы".
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РоссияКонстантин ГавриловУкраинаОБСЕНАТОВ миреЙенс СтолтенбергЖозеп БоррельВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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