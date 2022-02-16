https://ria.ru/20220216/nato-1773121556.html

Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину, заявил Гаврилов

Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину, заявил Гаврилов - РИА Новости, 16.02.2022

Россия будет настаивать на отказе НАТО принимать Украину, заявил Гаврилов

Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принимать Украину в свои ряды, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:23

2022-02-16T14:23

2022-02-16T15:04

россия

константин гаврилов

украина

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йенс столтенберг

жозеп боррель

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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принимать Украину в свои ряды, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Он подчеркнул, что необходимость выполнения указанной Декларации зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. "В свою очередь, действующая Конституция Украины от 28 июня 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада Украины руководствуется вышеупомянутым Актом", - отметил дипломат.Гаврилов добавил, что Россию удивили послания высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова, поскольку оно не было адресовано им."Нас упомянутые ответы не удовлетворили, и мы ожидаем реакций государств-участников в национальном качестве", - заключил он.Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. 14 февраля Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание: в Москве получили "две маленькие бумажки - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы".

https://ria.ru/20220216/donbass-1773110729.html

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россия, константин гаврилов, украина, обсе, нато, в мире, йенс столтенберг, жозеп боррель, верховная рада украины, евросоюз