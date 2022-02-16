https://ria.ru/20220216/nasilie-1773130442.html

Варшава обвинила Евросоюз в финансовом насилии

Варшава обвинила Евросоюз в финансовом насилии - РИА Новости, 16.02.2022

Варшава обвинила Евросоюз в финансовом насилии

Решение суда ЕС по искам Польши и Венгрии о финансировании переводит Евросоюз из пространства свободы в пространство насилия, заявил министр юстиции,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:57

2022-02-16T14:57

2022-02-16T14:57

в мире

польша

евросоюз

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736930161_0:51:2690:1564_1920x0_80_0_0_5855cefc50bccf8e6d1c52ee954996c6.jpg

ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Решение суда ЕС по искам Польши и Венгрии о финансировании переводит Евросоюз из пространства свободы в пространство насилия, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро на пресс-конференции в среду."То, что мы видим, является историческим моментом перехода Европейского союза из пространства свободы в пространство, где можно будет применять незаконное насилие, чтобы отбирать свободу у стран, составляющих ЕС, или ограничивать их суверенитет", - сказал Зебро.Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20220216/krovotechenie-1773027445.html

польша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, евросоюз, венгрия