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Варшава обвинила Евросоюз в финансовом насилии
Варшава обвинила Евросоюз в финансовом насилии - РИА Новости, 16.02.2022
Варшава обвинила Евросоюз в финансовом насилии
Решение суда ЕС по искам Польши и Венгрии о финансировании переводит Евросоюз из пространства свободы в пространство насилия, заявил министр юстиции,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:57
2022-02-16T14:57
в мире
польша
евросоюз
венгрия
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Решение суда ЕС по искам Польши и Венгрии о финансировании переводит Евросоюз из пространства свободы в пространство насилия, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро на пресс-конференции в среду."То, что мы видим, является историческим моментом перехода Европейского союза из пространства свободы в пространство, где можно будет применять незаконное насилие, чтобы отбирать свободу у стран, составляющих ЕС, или ограничивать их суверенитет", - сказал Зебро.Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.
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в мире, польша, евросоюз, венгрия
14:57 16.02.2022
 
Варшава обвинила Евросоюз в финансовом насилии

Польша обвинила Евросоюз в финансовом насилии для ограничения суверенитета стран

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛюди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Решение суда ЕС по искам Польши и Венгрии о финансировании переводит Евросоюз из пространства свободы в пространство насилия, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро на пресс-конференции в среду.
"То, что мы видим, является историческим моментом перехода Европейского союза из пространства свободы в пространство, где можно будет применять незаконное насилие, чтобы отбирать свободу у стран, составляющих ЕС, или ограничивать их суверенитет", - сказал Зебро.
Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС.
Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.
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