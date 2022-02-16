https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773065264.html
Центробанк предупредил о мошенничестве с "безопасным" счетом регулятора
Центробанк предупредил о мошенничестве с "безопасным" счетом регулятора - РИА Новости, 16.02.2022
Центробанк предупредил о мошенничестве с "безопасным" счетом регулятора
Банк России предупреждает, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на "специальный", или "безопасный", счет в Центробанке РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:07
2022-02-16T11:07
2022-02-16T12:47
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России предупреждает, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на "специальный", или "безопасный", счет в Центробанке — якобы для их сохранности, сообщила пресс-служба регулятора.Ранее ВТБ сообщил, что преступники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в ЦБ", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак.Мошенники рассчитывают на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность человека."В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит", — пояснил ЦБ.Счет, реквизиты которого называют злоумышленники, принадлежит мошенникам. Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут напоминать о правилах безопасности: например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные, отметил регулятор.Также ЦБ напомнил, что преступники могут представляться работниками правоохранительных органов, какого-либо банка или Банка России. Мошенники могут также звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций.Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рекомендовал немедленно прерывать разговор, если звонят неизвестные и речь сводится к деньгам, кем бы ни представлялся собеседник.
https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб
11:07 16.02.2022 (обновлено: 12:47 16.02.2022)
Центробанк предупредил о мошенничестве с "безопасным" счетом регулятора
ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих перевести деньги на "безопасный" счет регулятора
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России предупреждает, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на "специальный", или "безопасный", счет в Центробанке — якобы для их сохранности, сообщила пресс-служба регулятора.
Ранее ВТБ
сообщил, что преступники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в ЦБ", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак.
Мошенники рассчитывают на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность человека.
"В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит", — пояснил ЦБ
.
Счет, реквизиты которого называют злоумышленники, принадлежит мошенникам. Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут напоминать о правилах безопасности: например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные, отметил регулятор.
Также ЦБ напомнил, что преступники могут представляться работниками правоохранительных органов, какого-либо банка или Банка России. Мошенники могут также звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций.
Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рекомендовал немедленно прерывать разговор, если звонят неизвестные и речь сводится к деньгам, кем бы ни представлялся собеседник.