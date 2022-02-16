https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773065264.html

Центробанк предупредил о мошенничестве с "безопасным" счетом регулятора

Центробанк предупредил о мошенничестве с "безопасным" счетом регулятора - РИА Новости, 16.02.2022

Центробанк предупредил о мошенничестве с "безопасным" счетом регулятора

Банк России предупреждает, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на "специальный", или "безопасный", счет в Центробанке РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:07

2022-02-16T11:07

2022-02-16T12:47

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717656_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_59f287d0fa566aedf584129165e4bbe1.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России предупреждает, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на "специальный", или "безопасный", счет в Центробанке — якобы для их сохранности, сообщила пресс-служба регулятора.Ранее ВТБ сообщил, что преступники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в ЦБ", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак.Мошенники рассчитывают на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность человека."В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит", — пояснил ЦБ.Счет, реквизиты которого называют злоумышленники, принадлежит мошенникам. Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут напоминать о правилах безопасности: например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные, отметил регулятор.Также ЦБ напомнил, что преступники могут представляться работниками правоохранительных органов, какого-либо банка или Банка России. Мошенники могут также звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций.Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рекомендовал немедленно прерывать разговор, если звонят неизвестные и речь сводится к деньгам, кем бы ни представлялся собеседник.

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/tury-1772742326.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб